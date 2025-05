Sibilia Frijo: "La menopausia es tabú entre las celebridades"

Ha aparcado la literatura erótica para escribir «Señora lo será tu puta madre» (Ed. Espasa), una novela ácida sobre las mujeres de 50, donde la menopausia, el edadismo o la sexualidad en la madurez se manejan con tanta ironía que uno se descubre soriendo página sí página también. Y no, no es un libro para ellas. De hecho, Sibila Freijo (A Coruña, 1972) anima a leerlo especialmente a los hombres: «Se habla poco de los problemas sexuales de ellos porque la virilidad no se toca y les hacemos flaco favor». Ya va por su segunda edición y los próximos 6 y 7 de mayo estará en Oviedo y Gijón. Paisanos/as, estáis advertidos.

«¿Qué sucede cuando tu carnet de identidad y el espejo dicen que tienes 50 años pero tú sigues sintiéndote la chica de siempre?», pregunta en su portada….Sin hacer spoiler, ¿qué pasa?

Que hay un desconcierto permanente, porque en nuestra cabeza nos sentimos unas chicas de 25 entonces y cuando nos llaman «señoras» o nos miramos al espejo es difícil de asumir, porque la sociedad, pasada la época reproductiva, se empaña en meternos en un resto de fábrica o de saldos, es un poco cruel, tenemos que luchar contra el edadismo, que pretendan que a partir de los 50 no existamos. Siempre estamos exigidas a todas las edades, incluso como menopaúsicas debemos ser perfectas. No enseñes los brazos, las piernas… Nunca podemos ser libres y querernos. Hay una especie de crisis existencial. ¿Y ahora qué hago el resto de mi vida? ¿Sin mis hijos? ¿Con mi matrimonio?

La menopausia sigue siendo tabú, incluso para las propias mujeres…De hecho, las famosas hablan de casi todo menos de esto. Una de las pocas que se ha lanzado es Sofía Vergara...

En nuestro imaginario, empezar con la menopausia es convertirte en vieja. Para una actriz o una famosa, a la que se exige ser joven y guapa, asumir que está llegando al final de la etapa reproductiva no tiene encaje. Sigue siendo tabú también entre las famosas, como ocurre con el resto de las mujeres. Y no hay nada peor que decirle a un tío que tienes la menopausia.

Para seguir siendo visible a esta edad, Vera, una de las protagonistas, busca ser perfecta, recurrir a la estética, la dieta, las relaciones sexuales esporádicas… ¿El edadismo nos lo imponemos o somos víctimas de la sociedad?

Somos víctimas de la sociedad total. ¿Sabes que ahora está de moda que los chicos de 30 se líen con mujeres de 50? Es curioso.

Aly, la otra protagonista, perpetúa un matrimonio roto. Lo que ella llama una «empresa familiar», sin deseo ni sexo durante años. ¿Este tipo de parejas son más habituales de lo que pensamos?

Conozco a muchas que mantienen la relación de pareja por la razón social, otras por los hijos, que es la excusa del siglo, otras, por dinero y otras, por cobardía. Te diría que el 20 o el 30 por ciento de los matrimonios está así.

Ahora que ha estado firmando ejemplares en Sant Jordi, ¿qué anécdotas le han contado «sus chicas»?

A todas les molesta que les llamen señoras. Ahora mismo la menopausia solo se visualiza como un negocio, no se preocupan de nosotros si no es para vendernos algo. Algunas celebridades empiezan a hablar de ello. Las madres están cansadas de sentirse malas madres y también quieren reírse de todas las mierdas éstas.

Antes de visibilizar la menopausia o la crisis de edad, escribía novela erótica. Denunciaba que faltaba lujuria y que sobraba apatía. ¿Cree que progresamos adecuadamente?

En la menopausia no, porque pasamos una crisis, nos baja la libido y no nos apetece, o nos apetece el sexo pero nuestras parejas parecen tener muchos problemas y nos convertimos en mujeres insatisfechas. Sin embargo, la menopausia puede ser una explosión de la sexualidad porque no tienes prejuicios, sabes lo que quieres.

También pone el foco en lo poco que se visualiza la disfunción eréctil…

Se habla poco de los problemas sexuales de los hombres porque la virilidad del hombre no se toca y les hacemos flaco favor. Hay hombres con problemas sexuales y de esto no se habla en las novelas ni en los periódicos. Los hombres que lean mi libro van a ver la visión que de esto tiene una mujer. Y sacar el tema del tabú de la potencia sexual del armario. Los hombres no son máquinas sexuales, tienen problemas como todo el mundo.

Cuentan que las apps para ligar están en crisis. Que ahora se ha vuelto al «face to face». ¿Hacia dónde vamos?

El Tinder y demás están de capa caída. No hay más que casados, mentiras y ya no te fías de nadie que puedas conocer en una app. La gente está cansada del usar y tirar y causa dolor emocional. La gente no solo quiere sexo, sino ser cuidado por otra persona. Esta voracidad sexual nos ha dejado vacíos. Vamos a relaciones de convivencia, de cariño pero con menos compromiso, lo que tenemos claro es que una prioridad es el cuidado emocional, los polvos de una noche no nos hacen falta.

¿La educación sexual es la asignatura pendiente?

Gobierne quien gobierne queda pendiente. ¿No te parece curioso que la gente de 60 esté cogiendo gonorreas? Tenemos una asignatura pendiente con la sexualidad y sería genial que nuestros hijos no recurrieran al porno para aprender sexo.