Sofía Cristo, sobre los problemas con Hacienda de Bárbara Rey: “Ya es casualidad que haya sido ahora”

La semana pasada vio la luz que Bárbara Rey se enfrentaba a tres años de prisión por un supuesto delito de alzamiento de bienes que se habría llevado a cabo para simular "una situación de indefensión económica", con el único objetivo de no saldar una deuda con la Agencia Tributaria que asciende a 143.902,24 euros. La acusación de la Fiscalía de Madrid se extendió también a sus hijos y su hermana, que habrían colaborado con ella en ese presunto intento de ocultar parte de su patrimonio.

Pocas horas después, la familia se defendió mediante un comunicado en el que aseguraban que Bárbara Rey no tiene deudas pendientes con el Fisco, aunque no se librarán de acudir a los tribunales para defender su inocencia.

Ahora, Sofía Cristo, la hija de Bárbara Rey y una de las imputadas, ha roto su silencio para volver a clamar por su inocencia, la de su madre y la de su hermano Ángel. “Es manchar la imagen de personas que no han hecho nada con la cantidad de delincuencia que hay en España, que roban miles de millones…”, comienza diciendo la DJ.

Sofia Cristo Gtres

Visiblemente molesta, Cristo mantiene que la suya es una familia de trabajadores que están al día en lo que al pago de sus impuestos se refiere, y explica por qué se tuvo que aplazar el juicio cuando se encontraba “en paradero desconocido”. “Han faltado a la verdad al decir que yo me he marchado. Estaba en Canarias trabajando, ganando dinero para pagar a Hacienda también… te quedas un poco así, pero no pasa nada”, lamenta la tertuliana de televisión.

Además, Cristo pone el foco en que la noticia se ha hecho pública justo cuando su madre disfruta de un renacer mediático, después de participar en una serie sobre su vida y un documental, dos proyectos en los que habla abiertamente sobre su supuesto affaire con el Rey Juan Carlos: “Desde luego es casualidad... causalidad que haya sido justo ahora, pero no tengo que decir nada a nadie, yo sigo centrada en mi trabajo, mi familia y mis animales”. Aun así, la DJ asegura que “confío en la Justicia” y espera poder demostrar su inocencia ante el juez: “YO no he hecho nada malo a nadie, ni he robado ni he hecho daño a nadie ni he hecho nada”.