Barbara Rey se pronuncia sobre el supuesto delito de alzamiento de bienes: “No tiene sentido”

Este mismo viernes se hacía pública la solicitud de la Fiscalía de Madrid de tres años de prisión para Barbara Reypor un supuesto delito de alzamiento de bienes que se habría realizado con el objetivo de no pagar una deuda con la Agencia Tributaria que se cifra en 143.902,24 euros. En el juicio está previsto que comparezcan sus hijos, Sofía y Ángel Cristo, puesto que también han sido imputados.

Solo un día después de conocerse esta noticia, Bárbara Rey se mostraba natural y relajada ante la prensa. “Tanto mis hijos como yo estamos muy tranquilos, sin ningún tipo de problema. Es una cosa que no puedo hablar porque está en manos de los tribunales y esto ya lleva mucho tiempo. No sé por qué ha salido ahora. Llevamos años con esta historia que no tiene sentido”, declaraba ante las cámaras de Europa Press.

Bárbara Rey Jesus Briones GTRES

“Yo no tengo ninguna preocupación”, aseguraba la vedette. “Se están diciendo muchas cosas que no se corresponden con la realidad”, indicaba, y aunque destacaba que estaba segura de que todo se va a solucionar, hacía énfasis en la notoriedad que se le otorgan a las noticias relacionadas con su persona. “Parece ser que cualquier cosa que sale con mi nombre tiene una repercusión que no te quiero ni contar”, explicaba.

En cuanto a las informaciones que apuntaban a un supuesto aplazamiento del juicio, previsto para este lunes 19 de junio en la Audiencia Provincial de Madrid, a causa de la ausencia de uno de los acusados, Bárbara Rey negaba que fuese así: “¿Familiar en paradero desconocido? Eso no es cierto”.

La acusación sostiene que, al saber que estaba siendo investigada, la actriz se puso en contacto con varios familiares para redistribuir su patrimonio con el fin de generar “la quiebra de las deudas contraídas”, haciendo imposible el cobro de las mismas. En total, la Fiscalía ha contado trece operaciones financieras en las que, presuntamente, intervinieron sus hijos, su hermana y otros acusados.

Sin embargo, Bárbara insistía ayer en que este juicio “no tendría que haber existido, pero como en este país no pasa nunca nada, no tienen otra cosa que hacer”. Además, adelantó que, aunque su versión “no existe” porque no puede hablar del tema, “esta semana se hará un escrito para mandar un comunicado”.