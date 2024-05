Soraya Arnelas, se abre como nunca tras su aborto: “Lo volveré a intentar”

El inicio de año para Soraya Arnelas y su pareja Miguel Ángel Herrera fue muy doloroso. A mediados de enero daba el triste anuncio de que habían perdido el bebé que esperaban, tan solo había pasado un mes desde que comunicaron la noticia. Sin embargo, la pareja no habría perdido las ganas de volver a intentarlo para formar una familia numerosa.

Ahora, cinco meses después, la artista se ha armado de valor para conceder su entrevista más personal. En abril ofreció una en la que desvelaba el motivo de su aborto, cuando solo iba a revisión para saber el sexo del bebé: “El bebé venía enfermo y no era compatible con la vida y la doctora me lo dijo así”. En esta ocasión ha vuelto a pronunciarse en “D corazón”, esta vez para hablar de su futuro y “Earthquake”, una canción que se une a “Alas” para hablar del duelo al que ha hecho frente en estos meses.

En el programa presentado por Anne Igartiburu y Jordi González se volvía a poner la cuestión de la maternidad sobre la mesa, a la que no ha dudado en responder que: “Hay baches en el camino, pero eso no debe de parar nunca nuestros propósitos y bueno… Lo voy a volver a intentar”, decía firmemente. Sin embargo, no ha sido la única declaración que ha hecho. Soraya es una cantante muy conocida en el panorama nacional y su papel como personaje público le ha llevado a tener un duelo bastante angustioso: “No somos conscientes de esa tensión que estamos todos viviendo. Y lo que proyectamos me da mucha pena. Pero sé quién soy, sé cómo quiero vivir mi vida y soy dueña de mi vida”, reflexionaba sobre todo lo que había pasado.

El 18 de enero tuvo que afrontar la situación tan complicada que le había tocado vivir. Con un desgarrador mensaje desveló la noticia a sus seguidores y tuvo que hacer público un duelo que solo le pertenecía a ella.

“Teníamos muchas ganas de poder ser familia numerosa, pero a veces los planes no están en las manos de uno. Hemos dejado que pasara un tiempo para poder escribir estas líneas desde la calma, desde la razón y desde el amor, sin rabia de por medio”, dijo Arnelas abriéndose en su perfil de “Instagram”.