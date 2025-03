El sueño de Paula Echevarría: "Me gustaría interpretar a Isabel Pantoja"

Es admiradora de la tonadillera desde hace muchos años, seguidora fiel de sus canciones, por eso no extraña que Paula Echevarría sea contundente al desvelar que "me encantaría interpretar a Isabel Pantoja en la serie que se prepara sobre su vida. Es una mujer muy interesante y su trayectoria personal y profesional son extraordinarias. Si me ofrecieran el papel lo aceptaría de inmediato. El personaje merece toda mi atención y me interesa muchísimo".

Isabel Pantoja Gtres

Paula se encuentra hoy en Málaga, asistiendo al famoso Festival de Cine que se celebra en estos días en la ciudad andaluza. Ha acudido sin la compañía de su pareja, el ex futbolista Miguel Torres, que se quedó en Madrid atendiendo sus negocios.

Hace unos días veíamos a la actriz acompañada de su hija Daniella en un viaje de placer a la Republica Dominicana, donde estuvieron invitadas a la inauguración del nuevo hotel que ha abierto el tenista Rafael Nadal, en Punta Cana.

La misma Paula admite que "Daniella y yo somos muy cómplices, nos entendemos a la perfección, va a cumplir diecisiete años en agosto y es una chica muy madura. Estamos muy unidas".

Daniella nació durante la relación sentimental de la artista con el cantante David Bustamante. Es el ojito derecho de su padre y uña y carne con su madre. El viaje que nos ocupa es el primero que hacen a solas madre e hija, por ello, Paula asegura que "lo voy a recordar toda mi vida como uno de los mejores momentos junto a Daniella".