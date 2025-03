Carolina Yuste, la actriz de Goya que se postula para interpretar a Isabel Pantoja en su serie

La serie sobre la vida de Isabel Pantoja ya es una realidad. El proyecto se encuentra en fase de desarrollo y, además, se producirá también un documental que completará este regreso de la cantante al foco mediático.

De momento, los detalles relativos a las producciones son un misterio y uno de los asuntos con los que más se especula son los personajes que aparecerán en la ficción sobre la vida de Pantoja. ¿Tendrá cabida Julián Muñoz? ¿Y Encarna Sánchez? ¿Se hará mención a su relación, fuera del tipo que fuera, con María del Monte? Pero antes de empezar la casa por el tejado, lo primero que se necesita para el proyecto son actrices que den vida a la tonadillera en las diferentes etapas de su vida, y una respetada artista ganadora de un Premio Goya ya se postula como candidata.

Se trata de Carolina Yuste, protagonista de “La infiltrada”, cinta ganadora de dos Premios Goya en su última edición, que también se hizo con un “cabezón” en la categoría de Mejor Interpretación Femenina de Reparto por su trabajo en “Carmen y Lola”.

Carolina Yuste hace un llamamiento para interpretar a Isabel Pantoja en su biopic: "Por favor lo pido" Europa Press

La artista se ha declarado fan de Isabel Pantoja en una de sus últimas apariciones públicas y se ha postulado públicamente para interpretarla en la ficción sobre su vida. “Por favor, por favor, lo pido. Pero, ¿esto va a pasar? Es que yo llevo diciendo años, y esto no es broma, que me encantaría hacer de Isabel Pantoja en su biopic. No es broma. Me encantaría. Quien lo vaya a hacer, por favor, que me llamen. Me encantaría”, clamó la actriz ante la prensa.

Tanta es la admiración que parece sentir por Isabel Pantoja que Yuste declara que le hubiera encantado seguir sus pasos y ser una folclórica: “Me gusta mucho una bata de cola, me lo pasaría muy bien”.

Eso sí, como su ídola, no se declara tan fan del hombre que tantas penurias le hizo pasar. “De Julián Muñoz no soy tan fan (...) Isabel es una gran cantante. Es una cantante increíble, es una artista de la hostia”, recalca Yuste, asegurando que ha escuchado casi toda la discografía de la cantante y equiparándola a otras grandes de España, como Rocío Jurado o Lola Flores: “Hemos tenido gente muy grande en este país”.

Lo cierto es que desde que se confirmó la noticia de que Isabel Pantoja tendría una serie de ficción sobre su vida, han sido muchas las actrices que han alzado la voz para interpretarla, como Michelle Calvó, conocida por su papel en la serie “Entrevías” o Anna Castillo, que señaló: “Desde luego si el personaje es bonito y es interesante, a mí me encantaría. Ella me parece alguien bastante curioso, muy icónico”.