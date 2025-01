La tajante respuesta de Alba Carrillo a un hater por un comentario machista sobre ella: "Voy a seguir llevando escotes y leyendo mientras los llevo"

Alba Carrillo es una de los rostros más queridos de la pequeña pantalla. La televisiva se ha ganado el cariño de gran parte de la audiencia por su carisma y personalidad, siendo una mujer de armas tomar que no se ha achantado nunca ante cualquier situación o adversidad. Y es que si hay algo que ha caracterizado siempre ha la colaboradora de televisión ha sido su fuerte carácter, siempre tan directa y sin pelos en la lengua.

En esta última ocasión, Alba Carrillo no ha dudado en responder a un usuario de X que ha hecho un comentario machista sobre ella. Junto a un selfie de la televisiva, el internauta ha puesto que "cómo de loca tiene que estar para que no le haya compensado a nadie". Ante este ofensivo tweet, la televisiva ha respondido públicamente a este hater a través de un story de Instagram.

Alba Carrillo responde a un usuario de X por hacer un comentario ofensivo sobre ella Instagram

"Seguimos perpetuando la idea de que una mujer soletera es un ser, en este caso objeto, inconcluso. No puedes elegirte, no puedes priorizarte y, si eres mujer, no puedes elegir. Tienes que esperar a que "te elijan". Además, si "estás buena", ya estamos con la puñetera carcasa, no queda otra opción. Si estás sola es porque estás loca. No porque hayas decidido estarlo. Porque da por hecho este individuo que debe de haber una fila enorme de tíos como él, de puro y rascada de huevos, que se me "querrían tirar" si estoy calladita y no les "quemo la cabeza", comienza diciendo Alba Carrillo. A continuación, la televisiva ha puesto el foco en la salud mental y la banalización de del término "locura", muy crítica con el internauta.

"Pues aviso: voy seguir llevando la falda muy corta con mi lengua muy larga. Voy a seguir llevan escotes y leyendo mientras los llevo. Voy a seguir siendo yo", finaliza Alba Carrillo, añadiendo que "no me molesta personalmente", pero sí le "duele que sea un pensamiento extendido, todavía hoy, en nuestra sociedad".