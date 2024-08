Alba Carrillo recuerda su experiencia en Raya, el Tinder de los famosos: "Me dio bajón"

Las aplicaciones de citas no tienen prisa en esfumarse. Si bien los ciudadanos mundanos hacen uso de 'Tinder', 'Bumble' y otras más accesibles, son muchos los famosos los que se han subido al carro de Raya, destinada a un público más exclusivo.

Uno de los personajes públicos que han intentado suerte en Raya ha sido Alba Carrillo, como bien ha confesado ella misma en el programa de TVE 'D'Corazón', en el cual es colaboradora. "Yo me hice Raya, pero hace muchísimo tiempo, como un año", ha comenzado explicando y además ha explicado que accedió a ella por invitación, que es la única vía para poder entrar en la selecta aplicación. Según ha relatado, se la descargó por curiosidad, por saber qué ex y conocidos estaban por allí. "A ver qué se cuece", han sido sus palabras

"Yo vi la morralla"

La exmodelo ha criticado a la aplicación y ha cuestionado la exclusividad de la que hace alarde. "Me salí inmediatamente, en cuanto me dejaron entrar. Se supone que es exclusiva y no es así. Ahí está ya todo 'pichichi' [...] Me dio bajón. Empecé a ver y dije: '¿Pero qué exclusivo es esto? Fuera'. Y me borré", ha aseverado. Por otro lado, ha asegurado que si hubiese visto a alguien que le hubiese gustado, no la habría abandonado tan rápidamente. "No vi a Álex González, si no me hubiera quedado [...] Yo vi la morralla porque no pagué ni iba a pagar", ha resumido.

Una aplicación exclusiva, que también rechaza a famosos

Raya es como se conoce a la aplicación de citas más elitista, que además cuida mucho la privacidad de los usuarios. De hecho, cuenta con una función llamada "Hide", para que los miembros oculten su perfil frente al resto si es que así lo desean. Al usarla, esta función no afectará las conversaciones y conexiones ya realizadas, sino que evitará aparecer en nuevas búsquedas.

Algunos famosos que han hecho uso de ella son Sharon Stone, Owen Wilson o Cara Delevingne. Sin embargo, su lista de espera es extensa-apenas el 8% de las solicitudes son aprobadas-y son muchas las personas que son rechazadas, incluso varios famosos. Yola Berrocal hace poco confesó que no había sido aceptada, y Jorge Javier Vázquez tampoco, este último por el miedo de que hiciese uso de ella para alimentar sus programas del corazón.