Tamara Falcó, víctima de un bulo viral que infecta las redes sociales

Aunque se advierte mucho de los riesgos que suponen las nuevas tecnologías, caer en la trampa está a la orden del día. Las redes sociales han ayudado a que se propaguen noticias falsas, que desinforman y desvirtúan la realidad, creándonos miedos o estereotipos equivocados. Y esto dejando a un lado las sofisticadas estafas que se realizan ahora por los amigos de los ajenos aprovechando la inmediatez de lo viral. Y es que ni Tamara Falcó está exenta de caer en errores como estos, siendo la última víctima de un bulo viral que lleva semanas propagándose, casi el mismo tiempo que lleva desmintiéndose.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva en Seychelles Redes sociales

La marquesa de Griñón se ha creído un bulo que lleva un tiempo dando tumbos por las redes sociales, precisamente para protegerse de ellas mismas. Se trata de un mensaje que se encuentra en diversas modalidades, estilos y colores, también en varios idiomas, y que viene a suponer una declaración de intenciones para dejarle las cosas a Meta. ¿A quién? Al grupo empresarial de Mark Zuckerberg, fundador de Facebook y dueño también de nuestras instantáneas en perfiles públicos. Tamara Falcó no quiere sus imágenes que recuerdan sus grandes viajes, sus proyectos profesionales, sus mejores looks y los rincones más hermosos de su ático de Puerta del Hierro sean usados por Meta para entrenar su modelo de Inteligencia Artificial. Ahora bien, poco o nada va a hacer por la causa sumarse a este bulo.

Son muchos los que se niegan a permitir que se use su contenido libremente sin su consentimiento, sin percatarse que renunciaron a ellos mucho antes de que la compañía anunciase lo que andaba haciendo en su web oficial: “Las publicaciones compartidas públicamente de Instagram y Facebook, incluidas fotos y texto, fueron parte de los datos utilizados para entrenar los modelos de Inteligencia Artificial generativa subyacentes a las funciones que anunciaremos en Connect”. Son muchos los que se han quejado de estas acciones y también muchos los que tratan de protegerse ante lo que consideran una vulneración de sus derechos de propiedad y de imagen. También la marquesa de Griñón.

Story de Tamara Falcó Instagram

Tamara Falcó se ha sumado al bulo que pulula en las redes y que ha poblado cientos de miles de perfiles en todo el mundo, en advertencia a Meta de que no están conformes con sus acciones. Y es que creen que va a servir de algo colocar en sus stories, esas que desaparecen a las 24 horas sin dejar rastro, un texto que dice así: “Un abogado nos ha aconsejado a todos que publiquemos esto o podría haber consecuencias legales. Como Meta es ahora una entidad pública, todos los miembros deben publicar una afirmación similar. Si no publicas esto al menos una vez, se supone que está permitiendo el uso de su información personal y fotos. No le doy permiso para usar ninguno de mis datos personales, información del perfil o fotos”. No lo conseguirá, al menos no a golpe de clic compartiendo un meme, por muy viral que sea.