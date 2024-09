Tana Rivera, más habladora que nunca, revela sus planes de futuro con Manuel Vega

La familia Rivera Montes crece. Este fin de semana, el matrimonio ha anunciado que serán padres de nuevo la próxima primavera, una noticia que ha pillado desprevenidos a todos, Fran y Lourdes incluidos. "Quiero daros una maravillosa noticia. Si Dios quiere en primavera seremos uno más en la familia! A estas alturas, voy a ser Papuchi pero qué ilusión más grande. Es un regalo", reveló el torero, emocionado por la llegada de un nuevo bebé a la familia.

Dos días antes de conocer la feliz noticia, Tana Rivera, la hija mayor de Fran fruto de su primer matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo, reapareció ante las cámaras durante el desfile del 50 aniversario de Pedro del Hierro en Madrid junto a Victoria Federica, una de sus íntimas amigas. Más habladora y cercana que de costumbre, la hija del diestro se mostró pletórica frente a la prensa.

Tana Rivera en el desfile de Pedro del Hierro. Gtres

Aunque en ese momento no se sabía que la joven iba a convertirse de nuevo en hermana dentro de seis meses, no pudo evitar esconder su felicidad frente a los micros. Tana, pletórica, declaró que se encuentra en un "muy buen momento" y "fenomenal" junto a su pareja, Manuel Vega, con el que lleva más de tres años de relación. A pesar de los rumores que apuntaban que la pareja podría no estar pasando por una fuerte crisis sentimental, lo cierto es que están muy bien.

Aún así, de momento, Tana Rivera no se plantea dar un paso más junto a Manuel. "Soy joven y estamos muy bien así como estamos y de momento vamos a seguir así. Si pasa algo os enteraréis, si os enteráis de todo", declaró la joven. Ahora, días después, cobran sentido estas palabras, y más sabiendo que la familia crece y que en los próximos meses llegará un nuevo bebé al mundo.