Tensión entre Aitana Sánchez-Gijón y Christina Rapado: "Es la persona más fría y menos generosa que he conocido"

El próximo 8 de febrero se celebrará en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada la 39ª edición de los Premios Goya. Los mejores actores del país se disputarán la anhelada estatuilla en la noche más importante del cine patrio, aunque algunos reconocimientos ya han sido anunciados. Richard Gere recibirá el galardón Internacional, mientras que Aitana Sánchez-Gijón se hará con el de Honor, en homenaje a toda su trayectoria.

“Un Goya muy merecido por su trabajo, pero si tuvieran que dárselo por buena compañera, sería muy diferente…”, matiza Christina Rapado a LA RAZÓN, que ha sufrido una suerte de decepción con la que hasta hace poco era de sus mayores ídolos.

“Era una admiradora absoluta de Aitana por su talento. En mi videoteca tengo más de 10.000 títulos y toda una estantería está dedicada a ella. Tengo todos sus trabajos, y este verano fui al Teatro Pavón a ver su obra “La Madre”. Me pareció maravillosa y una actuación impecable”, comienza explicando Rapado el origen de su desencanto con Sánchez-Gijón.

Como buena admiradora, Christina esperó al terminar la obra para poder fotografiarse con su compañera de profesión e inmortalizar el encuentro, y ya recuerda esa primera toma de contacto como fría y distante: “Nada más verme puso cara de impresión. Le puse la mano en la cintura para hacernos la foto y se separó, fue muy distante, pero pensé que cada uno tiene sus cosas y no le di mayor importancia. Tampoco tiene obligación de ser cariñosa”.

Aitana Sánchez-Gijón en los Feroz. Gtres

El momento de mayor tensión llegó después, cuando han ido coincidiendo en varios encuentros relacionados con el séptimo arte. Christina Rapado es protagonista del corto “Sole”, dirigido por Pedro Estepa y ganador del Premio del Público a Mejor Cortometraje en el Festival de Cine de Madrid-PNR, y ha estado de gira con el metraje por numerosos festivales y eventos, donde ha vuelto a ver a Sánchez-Gijón.

“La última vez fue en la premiere de 'Las asambleístas' en el Teatro de La Latina. Allí me encontré con ella e hice el amago de saludarla, pero dijo: ‘¡Dios Santo! ¿Tú otra vez? Quita, aparta’. Me hizo lo mismo cuando fui a un centro de belleza al que suelo ir y coincidí con ella”, cuenta Rapado sobre sus últimos y desagradables encuentros con su compañera de profesión.

“Fue un desprecio tan feo que en cuanto llegué a mi casa quité todas las películas de ella de mi videoteca. Llevo toda la vida admirando a esta señora y con cuánta frialdad y rechazo me encuentro”, lamenta.

Su cita en los Goya

Christina Rapado confirma orgullosa a este diario que ha sido invitada a la próxima ceremonia de entrega de los Premios Goya. Irá vestida del diseñador Fran Auza, y ante las muchas posibilidades que hay de que vuelva a encontrarse con Sánchez-Gijón, apunta: “No pienso darle la enhorabuena por su Goya de Honor, porque si me acerco a ella, lo mismo me tuerce la cara. No he conocido una persona más fría y menos generosa con las compañeras como ella”.

Aunque Rapado agradece el inmenso apoyo que ha recibido de la mayoría de sus compañeros actores, reconoce que en la profesión ha encontrado “miradas raras y rechazo de grandes actores, porque ellos me ven como una intrusa. Como vengo del corazón y la televisión, parece que no ven bien que ahora está recorriendo festivales de cine y teniendo premios por mi trabajo”.