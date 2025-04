Mar Flores responde a Terelu Campos: "A mí no me gusta ir contando lo que hago en mis relaciones de familia"

Terelu Campos es la protagonista del quiosco semanal. La periodista protagoniza la última portada de la revista "Diez Minutos" y su entrevista está dando mucho de qué hablar. Sin tapujos, la televisiva se ha sincerado en el anterior medio citado y ha hablado sobre diferentes cuestiones familiares, como su relación con Mar Flores. "Mar Flores me envió un regalo por Navidad", reza el titular de la portada.

Mar Flores responde

La madre de Carlo Costanzia ha sido una de las últimas en reaccionar públicamente a la entrevista de Terelu Campos. A lo largo de la exclusiva, la presentadora piropea a la modelo, dejando bien claro que sus rencillas son cosas del pasado.

"Bueno, ¡por Dios! Bueno", ha expresado Mar Flores ante los micrófonos de Europa Press al escuchar que su consuegra ha dicho que pactaría con el diablo por estar la mitad de bien que ella físicamente. "Yo creo que somos una familia en la que todos nos respetamos. A mí me gusta hablar poco de los demás, pero no por no hablar de los demás es que no piense bien, es que no quiero hablar. Lo dejo, toda esa parte la dejo para mi privacidad. Pero me alegra, me alegra", ha declarado la modelo con una sonrisa, aunque evitando pronunciarse sobre el regalo que le hizo por Navidad: "Bueno, pues a mí es que no me gusta hablar, es que no me gusta hablar de esas cosas. Gracias".

Sobre la emoción de su hijo Carlo en el estreno de la obra "Santa Lola" protagonizada por Terelu Campos en Valladolid, Mar Flores ha explicado "todo es mucho más normal de lo normal". "En todas las familias tienen hijos, tienen nietos, tienen suegras, yernas, o sea, como se llame todo. Y todo es normal, todo es normal. A mí no me gusta ir contando lo que hago en mis relaciones de familia", ha confesado la modelo, confirmando que su acercamiento con la madre de Alejandra Rubio. Aún así, siguiendo con la discreción que tanto le caracteriza, ha preferido no desvelar si asistirá a alguna función de su consuegra.

Alejandra Rubio, muy enfadada con su madre por su entrevista

A quien no le ha sentado nada bien la entrevista ha sido a su hija Alejandra. Muy molesta, la nieta de María Teresa Campos ha reaparecido en "Vamos a ver" y ha desvelado su enfado con su madre.

Alejandra Rubio, enfadadísima con Terelu Campos La Razón Mediaset

"Yo no hago estas cosas. A mí, personalmente, me parecen innecesarios estos titulares porque creo que no hay que darle explicaciones a nadie de lo que pasa en nuestra familia ni demostrar absolutamente nada. Lo digo muy claro y se lo he dicho a mi madre. Ella sabe el medio en el que trabaja y que si habla de estas cosas las van a llevar a portada, y a mí no me parece bien", ha comenzado diciendo la joven. Para Alejandra, su madre se ha equivocado y así se lo ha hecho saber, tanto en privado como públicamente en televisión. "Ha hablado de su vida con normalidad y para que dejaran de especular sobre el tema (un enfrentamiento) de mi suegra (Mar Flores) y el suyo, pero es que ya hemos dado muchas explicaciones, ya hemos dicho que está todo bien, no hay que dar más explicaciones de nada. Punto final", ha sentenciado la colaboradora de Mediaset, añadiendo que "es mi vida, y mi vida va por delante de cualquier tontería, y como es mi vida, digo que no me parece bien".