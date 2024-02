Terelu Campos y Mar Flores: el origen de la mala relación de las consuegras

Esta semana una bomba ha estallado en el kiosco rosa en forma de apasionado beso. Los protagonistas son Carlo Costanzia y Alejandra Rubio, que habrían iniciado una discreta relación hasta que han aparecido en la portada de una revista. El actor y cantante asegura que se conocieron el día de antes de captarse las fotos de la polémica. La colaboradora defiende que él no es su novio, aunque confirma que se están conociendo y sentando las bases de un romance. La madre de ella, Terelu Campos, prefiere mantenerse al margen en las cuestiones amorosas de su hija, defendiendo su libertad. Mientras que la de él, Mar Flores, simplemente se asegura de que ningún comentario sobre el idilio sale de sus labios. ¿Por qué de tan férreo silencio de las madres? La explicación estaría en una vieja enemistad.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, pillados besándose en la portada de "Semana" Semana

El hecho de que sus vástagos hayan iniciado un romance les convierte, por la magia de un beso furtivo, en consuegras. Eso sí, parece que no reina la paz entre ellas. Tampoco la guerra. Y es que es cierto que entre ellas no ha existido un enfrentamiento directo, pero sí forman parte de bandos rivales que un día presentaron batalla. Todo viene por la estrechísima amistad que Terelu Campos mantiene con Nuria González, viuda de Fernando Fernández Tapias. Su amistad se remonta a 25 años atrás y juntas han vivido amores y desamores, tristezas y alegrías, siendo un pilar fundamental la una con la otra. Así, Terelu fue testigo de cómo Nuria comenzaba su relación con el empresario gallego, quien acababa de romper su romance con Mar Flores.

En la ruptura entre Fernando Fernández Tapias y Mar Flores hubo mucho dolor de por medio. Su romance fue polémico y acaparó portadas en el kiosco rosa y grandes titulares de la época, pero nada comparada con la supuesta traición de la modelo al magnate con Alessandro Lequio. Terelu Campos fue un gran apoyo para él, como él lo ha sido para ella en infinidad de ocasiones. Así lo sentenciaba ella en su último adiós: “Fernando es un amigo, uno muy querido. Con el que he pasado momentos muy felices de mi vida. Me he sentido querida. Me he sentido cuidada y es una de las personas más generosas que yo he conocido en mi vida”.

Nuria González y Fernando Fernández Tapias Gtres

Aunque la relación de Mar Flores con Fernández Tapias duró apenas unos meses, sí que fue muy intensa. Especialmente por la forma abrupta en la que llegaron a su fin, entre acusaciones de infidelidad de ella. Pero no es lo único que la separa de Terelu Campos. También es muy amiga de Kiko Matamoros, quien estuviese casado con Marian Flores, hermana de la modelo. También terminaron muy mal y esto situó de nuevo a la presentadora en el bando contrario al de Mar Flores y los suyos. No es que sean enemigas, pero tampoco han tenido oportunidad de ser amigas por circunstancias de la vida. Ahora estas han cambiado y podrían acercar posiciones, al menos sí en las citas familiares si sus hijos deciden apostar por su amor.