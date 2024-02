La lección que comparte Mar Flores tras superar su peor miedo

Mar Flores estaba dispuesta a superarse a sí misma y enfrentarse a sus propios miedos cuando aceptó el reto de ‘El Desafío’. Sin embargo, el programa de Antena 3 ha supuesto más de lo que ella esperaba soportar, como así ha demostrado en numerosas ocasiones, como cuando un micrófono abierto le jugó una mala pasada. Ahora está de rabiosa actualidad por lo que sucede en su vida personal, ahora con gran protagonismo de su hijo Carlo Costanzia por su idilio sorpresa con Alejandra Rubio. Pero también su hijo la devolvió a la primera plana por denunciar el infierno que vivió en su infancia, marcada por la soledad y las adicciones. Y mientras todo esto sucede, la modelo se enfrenta a su miedo a morir ahogada.

A Mar Flores se le debió de pasar su vida en imágenes cuando se enfrentó a la prueba de apnea en ‘El Desafío’. Era la más temida por ella, pues ya ha reconocido que tiene auténtico pánico al agua, como consecuencia de una experiencia traumática: “Una vez casi me ahogo y cuando estoy bajo el agua vuelvo a repetir esa sensación. Es horrible”. No obstante, pese a su miedo, no solo ha podido enfrentarse al reto, sino que lo ha superado y con matrícula. Con la ayuda del preparador del programa, la modelo ha anotado la mejor marca de la edición, situándola en los increíbles 3 minutos y 34 segundos manteniendo la respiración sumergida.

Por supuesto, esta hazaña ha venido acompañada de aplausos y halagos por parte de sus compañeros y del jurado. Pero también, quizá más importante, por una reflexión que ella misma ha realizado tras superar un miedo que siempre le ha paralizado. Y lo hace con unas palabras en las que se difumina si habla solo de su prueba de apnea o realmente hila más fino y hace alusión a todo lo que sucede con su hijo y el padre de este: “La vida me ha puesto en muchas situaciones en las que no podía respirar y en las que medía el corazón y me tenía que reinventar”. Unas palabras que han emocionado a sus compañeros, como es el caso de Raquel Sánchez Silva: “Muchas veces las circunstancias o ciertas personas no te han tratado bien y tú has resistido y lo que has hecho aquí ha sido resistir”.

Ya lo dejaba claro Mar Flores en la misma rueda de prensa en la que se presentó la nueva edición de ‘El Desafío’. Ella era una de las estrellas del elenco de famosos, pero no se sentía como tal. Y es que este programa de los viernes noche de Antena 3 ha supuesto un antes y un después en su vida. Así lo reconocía ella misma tras la grabación: “El Desafío ha sido una lección de vida para mí, pero, sobre todo, para mis hijos. Ha sido una enseñanza para educarles en la superación. Me han visto trabajar como loca, llegar a casa llena de moratones, no poder atenderles con los deberes… Se han dado cuenta de que en la vida lo necesario es el esfuerzo”, saca como conclusión la modelo tras su paso por el programa.