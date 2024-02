Duras acusaciones de la ex de Carlos Costanzia: “He estado hospitalizada por su culpa”

Pocas horas después de que las fotografías llegasen a los kioscos de toda España, la exnovia de Carlo Costanzia ha roto su silencio. El hecho de ver las apasionadas imágenes que probarían su idilio con Alejandra Rubio, le ha animado a hablar con el programa de Ana Rosa Quintana, narrando un testimonio que ha impactado en el plató de ‘TardeAR’. Aún parece pronto para hablar de noviazgo, tal y como ha aclarado ya la propia hija de Terelu Campos: “Quiere dejar claro que Carlo Costanzia no es su novio y que en estos momentos se están conociendo. Y aunque está algo nerviosa y alterada, he visto una chica ilusionada”, decía a través de Leticia Requejo. Pero ahora la que ha hablado es la chica que, al parecer, ocupaba el corazón del hijo de Mar Flores hace tan solo unas semanas atrás.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, pillados besándose en la portada de "Semana" Semana

La exnovia de Carlo Costanzia ha hablado en directo en el programa de Telecinco, pero ya desde antes, en los avances, dejaba clara su postura: “No me esperaba la noticia. Cuando ayer mismo me estaba escribiendo que le perdonara, que quería volver a casa. Es un p… manipulador”, decía la joven entre lágrimas. Después, ha querido dejar claro que “no creo que Alejandra tenga que ver con nuestra ruptura. Ella no fue el motivo. He tenido problemas con él con otras chicas, pero no voy a entrar ahí. Lo conozco desde hace 3 años. Venía a su casa, estábamos juntos y yo me volvía a Tarragona. Había otras chicas, quedaba con ellas y cuando se cansaba volvía conmigo. Estoy pasando por una pérdida familiar y él no se ha comportado. Este piso lo avalaron mis padres y lo busqué yo. Me humilló y lo eché de mi casa”, enumera los primeros reproches.

“Nosotros estamos en términos de que hay cosas pendientes y tiene que recoger sus cosas. Me extraña que ayer me escribiera para decir que no se esperaba todo esto. No sé a qué juega. Él dice que se la habéis jugado. Yo estoy de baja con depresión y medicada y esto no tiene fin”, continúa narrando el dolor tras la pérdida familiar y la publicación de sus fotos besando a Alejandra Rubio en un centro comercial de Madrid. Pero, al parecer, ya no estaban juntos, pues su ruptura fue tormentosa: “El día que le eché hubo un follón enorme. Encontré en el ordenador unas conversaciones, a tres días del aniversario de la muerte de mi hermano. Entré en pánico. Llamé a mis padres y les dije que Carlo se tenía que ir sí o sí”.

Fue entonces cuando el padre de Carlo Costanzia medió, pidiendo que no le echase de casa porque su abuela estaba a punto de morir: “Queriendo dar pena para que su hijo no acabara en prisión. Me dijo que le estaba hundiendo, pero él me estaba hundiendo la vida a mí. Yo puse mi piso para que pudiera tener la pulsera telemática. Mar Flores le dejó un despacho y él estaba incómodo”.

Conexión con la exnovia de Carlo Costanzia TardeAR

Pero parece que ahora ha encontrado una nueva ilusión, algo que a ella le cuesta creer: “Si está conociendo a Alejandra y ayer me escribe diciendo que ‘soy la mujer de su vida’ no sé… Le diría a Alejandra que se informara con las noticias. Que él tiene muchos problemas y pocas intenciones de cambiar. Le he resuelto la mayoría de sus problemas. Le he comprado un patinete para que se pueda mover por Madrid, porque no tiene carné hasta no sé cuándo. He estado hospitalizada por su culpa, por toda la situación a la hora de mi casa, llamé a la policía, salió corriendo”.

Y aun así, al ver las fotos con Alejandra Rubio en la portada de ‘Semana’, la llamó: “Yo le dije ayer que si no me explicaba y me cogía el teléfono iba a hablar con la prensa. Le he cuidado y le pinchaba la rodilla cuando estuvo malo, le he cuidado yo. Este no es una traición. No porque él es libre para hacer lo que quiera, pero me ha escrito y me ha metido en otro bucle. A mí me pinta que él está en la calle con los animales sin hogar de aquí para allá. Y me dice que está en la calle por mi culpa. Que no tiene dónde estar. En la tele lo he visto bastante bien. Según él quiso dar una entrevista sobre la salud mental, él cree que lo engañaron en ‘De viernes’, porque acabaron hablando de otras cosas”, se desahoga la exnovia de Carlo Costanzia, que promete tener mucho más que decir sobre lo que supuestamente vivió con él.