Terelu Campos: “lo más duro que he hecho nunca”

Hace poco más de una semana comenzó la aventura de los televisivos de ‘Sálvame’ para rodar un nuevo ‘docureality’ en la plataforma de streaming Netflix. Y es que cada día que pasa la expectación es mayor. Para el inicio de las grabaciones los colaboradores más emblemáticos se aventuraron en el continente americano.

Sin embargo, esta experiencia para crear el nuevo ‘Sálvame’ está siendo algo más dura de lo que se podían llegar a imaginar. Así lo ha relatado Terelu Campos en su blog en la revista ‘Lecturas’, sabiendo desde un primer momento “que iba a ser el rodaje más duro de nuestra vida”.

Empieza hablando de toda la emoción con la que están creando el nuevo formato que pronto se podrá ver en la plataforma de streaming, pero no deja de lado la peor parte del rodaje: el calor y las largas jornadas de grabación.

Las estrellas de 'Sálvame' viajan a Miami Gtres

“Todo empezó el pasado día 19 de julio a las cinco de la mañana, hora a la que me desperté para poder estar a las siete de la mañana en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde habíamos quedado todo el equipo para grabar nuestra entrada. Allí nos esperaban muchos compañeros de la prensa”, empieza a relatar la televisiva con mucha emoción y nervios por iniciar este nuevo proyecto con sus compañeros.

Uno de los puntos que más puede alarmar a las personas a la hora de irse de viaje es el avión. Y aunque es uno de los medios de transporte más seguros, sigue generando miedos. Terelu Campos cuenta que ella no es ajena a ese miedo, pero no por el hecho de volar, sino por el de hacer el equipaje: “lo que ha ocurrido cuando he llegado a Miami es que me he dado cuenta que he metido lo que no necesitaba y lo que me hacía falta me lo he dejado en Madrid”.

Pero no ha sido el único incidente que han tenido en el vuelo. A la hora de salir del aeropuerto de Barajas en Madrid no hubo el menor problema en realizar el embarque, pero a la hora de “pasar el control de pasaportes fue el suplicio más grande. Para entrar en el país casi estuvimos dos horas esperando”, relata la madre de Alejandra Rubio.

Una vez que se instalaron en Miami comenzaron su gira promocional asistiendo a numerosos programas como ‘Siéntese quien pueda’, donde rápidamente se hicieron con una gran popularidad entre los telespectadores. En el continente americano han estado trabajando sin parar de aquí para allá. Primero en Miami, luego en México DF. La dureza que ha marcado este viaje son los cambios de temperatura ya que “a las seis y media de la mañana hay fuego en la calle. Aquí no conocen el término medio, porque entras en los locales y parece que estás en Siberia” comenta la televisiva en su blog. También ha tenido fuerte impacto en los colaboradores las largas jornadas de grabación “he llegado a estar 24 horas seguidas sin saber lo que es dormir ni tumbarme en una cama”.

A pesar de las dificultades durante la grabación, ya queda menos para que el ‘docureality’ vea la luz y no cabe duda de que este “va a sorprender mucho”.