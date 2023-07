Belén Esteban sentencia públicamente a Rauw Alejandro y le envía un cariñoso mensaje a Rosalía desde México

Belén Esteban siempre ha presumido de la estrechísima amistad que mantiene desde hace años con Rosalía. Además de amiga, la de Paracuellos es muy fan de la catalana y siempre ha sido uno de los rostros conocidos que ha defendido a la artista a capa y espada. La televisiva siente devoción absoluta por nuestra cantante más internacional y, después de confirmarse la ruptura Rosalía y Rauw Alejandro, la colaboradora de "Sálvame" le ha querido manda un mensaje de apoyo desde México, lugar en el que están grabando el nuevo docureality de Netflix.

"Si han roto o no han roto, Rosalía es mi amiga, la Rosi. Si Rauw se ha liado con quien sea, te digo una cosa Rosi, te quiero, te querré siempre y ¿sabes qué? Él se lo pierde, cariño, un beso", ha expresado Belén Esteban mirando a cámara, sentenciando al de Puerto Rico.

Rauw Alejandroconfirmó ayer la noticia a través de un comunicado en perfil de "Instagram", desvelando que habían roto su compromiso hace meses, algo que ha llamado mucho la atención porque, hasta hace un mes, Rosalía había estado hablando de su boda en los medios de comunicación. "Durante todos estos años, ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí", comenzaba diciendo el escrito del de Puerto Rico.

"Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad", desvelaba Rauw Alejandro, confirmando la ruptura. "Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir", expresaba sobre los rumores de infidelidad hacia la catalana. Para terminar, concluía: "Sin más nada que añadir, a mis fans los amo mucho, gracias por estar ahí. Atentamente, Raul".