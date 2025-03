Terelu Campos y Makoke, dos enemigas por culpa de sus hijas condenadas a entenderse

Ya se cuentan los días para que una nueva edición de ‘Supervivientes’ dé comienzo. Sus estrellas ya han puesto rumbo a Honduras, para enfrentarse al reality más extremo de la televisión patria. Son muchos los nombres propios, pero desde este viernes el que más fuerte está resonando es el de Terelu Campos, quien sigue los pasos de su hermana, Carmen Borrego, y saltará del helicóptero para mostrar sus dotes como náufraga en una isla en la que vivirá calamidades. No está sola, pues los Cayos Cochinos no están desiertos. Quizá lo más duro no sea el hambre o dormir a la intemperie, sino la convivencia con perfiles muy distintos, con personalidades igual de fuertes. Es el caso de Makoke, quien en su día fuese una gran aliada e íntima amiga, pero que la vida le ha colocado en bandos enfrentados, convirtiéndose en algo así como enemigas públicas. Y todo a consecuencia de varios rifirrafes que se han ido cociendo al color de los focos de los platós de televisión.

La relación entre la hija de María Teresa Campos y la exmujer de Kiko Matamoros ha sido siempre muy estrecha. Pero no superó la difícil prueba que supone el paso del tiempo. Han estado en los grandes momentos vitales de cada una, hasta el punto que sus hijas heredaron su amistad y se convirtieron en inseparables. Hasta que se separaron. Alejandra Rubio y Anita Matamoros quemaban la noche madrileña hace unos años uniendo fuerzas, pero una discusión entre las jóvenes distanció sus caminos y destruyó su grupo de amistades. Esto hizo que sus madres tomaran partido en defensa de sus niñas, lo que les colocó en bando rivales. Lo que pasó entre las jóvenes era todo un misterio durante mucho tiempo, pero finalmente Alejandra quiso sincerarse, explicando que Anita la invitó a su cumpleaños, pero decidió no acudir tras llegar a sus oídos una información delicada que no les enfrentó.

“Me invitó a su cumpleaños. Yo estaba en Málaga. Escuché a quien no tenía que escuchar y le dije que no iba. Le sentó muy mal (…) Hemos sido hermanas toda la vida. Le solté coas que no tenía que decirle y a partir de ahí nuestra relación se enfrió muchísimo”, reconocía la hija de Terelu Campos cómo metió la pata con su amiga. Se arrepiente de sus formas y trató de pedir perdón y arreglar su amistad. Lo hicieron, pero su vínculo nunca llegó a ser el mismo y el tiempo terminó por hacer innecesario un reencuentro: “Nos queremos, pero ya no tenemos esa relación tan estrecha”. Lo mismo sucedió con sus madres, que terminaron echándose los trastos a la cabeza, pese a que en su día eran fieles defensoras y confesoras. La presentadora criticó a Makoke por su ociosa vida repleta de viajes y grandes momentos mostrados en redes sociales, lo que la colaboradora no llegó a comprender. Después regresó al trabajo en los platós de televisión, coincidiendo con Alejandra Rubio como compañera, pero los tiras y afloja entre ambas complicó aún más las cosas entre las examigas.

Kiko Matamoros, Makoke y Terelu Campos Gtres

Terelu Campos reprochaba a Makoke que reprendiera a su hija en directo, pues la joven estaba comenzando a dar sus primeros pasos en el mundo de la televisión y consideró que no contó con el apoyo de su amiga. Así se enfrió su relación más aún, convirtiendo en crónico su enfado. Ahora que tendrán largas horas para hablar de lo suyo en las playas de Honduras, podrán quizá arreglar lo que se estropeó hace ahora cinco años atrás. ‘Supervivientes’ bien podría ser una oportunidad para ambas que, si la aprovechan, sería decisivo para reescribir un capítulo amable para ellas. También puede ser un nuevo campo de batalla y llevar más allá de los platós patrios sus reproches, ahora emplazados entre palmeras y cristalinas aguas. En unos días se verá qué camino han tomado.