La inesperada petición de Fidel Albiac a Rocío Carrasco tras su participación en "Bake Off: famosos al horno"

El próximo jueves 11 de enero Rocío Carrasco se estrena como participante del nuevo reality de TVE, "Bake Off: famosos al horno", siendo una de las concursantes que más interés suscita de este concurso culinario. Junto a otros celebrities como Terelu Campos, Ana Boyer, Alba Carrillo o Julio José Iglesias, la hija de Rocío Jurado intentará alzarse con el título de mejor repostera de la edición y la expectación por ver a la madre de Rocío Flores en los fogones es máxima.

Esta mañana, Rocío Carrasco y sus compañeros de programa han presentado el reality ante los medios y la televisiva no ha dudado en hablar ante las cámaras sobre su paso por el talent show y sobre algunas cuestiones relacionadas con su vida privada. Según ha desvelado la hija de "la más grande", Fidel Albiac le ha hecho una inesperada y llamativa petición tras su paso por "Bake Off: famosos al horno". Parece ser que su marido está cansado de que la televisiva practique en casa y no quiere probar más postres. "Fidel me está diciendo que no le haga más. Por favor. Que no puede más. No puede más. No puede más. Al revés. Hombre, es el catador oficial. Y entonces el pobre mío está todo el día. Gorda, ya. Ya, por favor", ha declarado Rocío sobre el asunto, con mucho humor.

Centrada en su concurso de pastelería, la madre de Rocío Flores solo pide para el 2024 que todo siga como esté y salud para ella y para los suyos. Como ha reconocido, por fin han pasado las navidades, fiestas que no son de su agrado por la tristeza y nostalgia que le provocan. Aunque comió el 25 de diciembre con Terelu, lo cierto es que Rocío Carrasco no ha celebrado la Navidad con grandes festejos y reuniones. "No me llaman la atención estas fechas, no", ha sentenciado sobre la temporada navideña.

Feliz de estar trabajando en televisión, la hija de Rocío Jurado ha desvelado que no será el único proyecto en el que esté involucrada este año. "A mí la tele me ha gustado siempre. A mí trabajar en la tele me ha gustado siempre. De hecho, es lo que he hecho siempre. Ahí lo dejo", ha expresado Carrasco.