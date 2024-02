Teresa Urquijo, una novia muy tradicional: todos los detalles de su esperado look nupcial

Faltan menos de 40 días para que José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo se conviertan en marido y mujer. El próximo 6 de abril, la pareja dará el "sí quiero" y los nervios están ya a flor de piel para el día más importante de sus vidas. El alcalde de Madrid y la analista se encuentran ultimando todos los detalles de lo que promete ser uno de los eventos más mediáticos de nuestro país y que más dará de qué hablar de este 2024. En la finca "El Canto de la Cruz", propiedad de los abuelos maternos de la novia, Teresa de Borbón-Dos Sicilias e Íñigo Moreno de Arteaga, marqueses de Laserna, se reunirá gran parte de la jet set nacional para el gran banquete nupcial.

Poco a poco, vamos conociendo nuevos detalles del enlace matrimonial más esperado de la temporada. Como en todas las bodas, el vestido de novia es el secreto mejor guardado y hay máxima expectación sobre cómo irán vestidos los novios. Kike Calleja, en "Vamos a ver", ha desvelado algunos detalles de look nupcial que lucirá Teresa Urquijo. Según el periodista, la joven seguirá con la tradición familiar. Será el traje con el que se casó su abuela y se casó su madre. Lo están modificando en el atelier de Cristina Navascués que es familiar de Martínez-Almeida y lleva una tela brocada en color plata", ha desvelado el colaborador. Eso sí, de momento "no tiene decidido qué joya va a llevar. La familia de Teresa Urquijo tiene un joyero importante y no sabe qué tiara ni que joyas utilizará en la boda".

José Luis Almeida y su prometida Teresa Urquijo y Moreno Jesús G. Feria La Razón

Siguiendo los pasos de Luisa Bergel, su íntima amiga y celestina de la pareja, Teresa Urquijo ha decidido llevar el mismo vestido que su madre y su abuela, añadiendo un toque sentimental a su look nupcial. De momento, no ha trascendido en quién ha confiado José Luis Martínez-Almeida para el día más emocionante de su vida.

Lo que sí podemos afirmar es que su relación sentimental se cocinó a fuego lento. Según Federico Jiménez Losantos en "Es la mañana de Federico", a Teresa Urquijo ya le gustaba mucho Martínez-Almeida antes de conocerlo. "Fue ella a por él. Ella fue a por él porque le gustaba horrores. ¿Y cómo lo consigue? Su amiga Luisa Bergel les presenta en una boda, pero ella había pedido conocerlo. Y fue a por él y él rehuía porque había tenido alguna experiencia que conocemos de alguna guapa que lo quiso por divertirse, por ser famoso, y por contarlo después", desveló sobre cómo se conocieron. A pesar de la desconfianza inicial del alcalde de Madrid, finalmente surgió el amor y, 7 meses después de oficializar su relación, la pareja anunció su compromiso.