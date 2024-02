José Luis Martínez-Almeida desvela el gran despiste que ha cometido al fijar la fecha de su boda con Teresa Urquijo

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo darán el "sí quiero" el próximo 6 de abril y la pareja se encuentra contando los días para convertirse en marido y mujer. A menos de dos meses del enlace matrimonial, la pareja se encuentra ultimando todos los detalles de la celebración, evento que promete ser una de las grandes bodas del año. A punto de afrontar la recta final de su carrera nupcial, el alcalde de Madrid y la analista no pueden estar más felices y emocionados por el que será el día más feliz de sus vidas.

Pero como José Luis Martínez-Almeida ha desvelado en el medio deportivo "Relevo" en una de sus últimas entrevistas, el político ha cometido un error a la hora de fijar la fecha de su enlace matrimonial con Teresa Urquijo. Y es que el alcalde de la capital es un gran aficionado del fútbol y, en concreto, del Atlético del Madrid y, aunque había mirado bien el calendario para que su boda no coincidiese con un partido importante, se le olvidó que el 6 de abril es la final de la Copa del Rey, final que podría disputar el club rojiblanco.

José Luis Martínez Almeida y Teresa Urquijo en Las Ventas. GTRES

"La verdad es que tuve mala suerte. Porque no fue no por no consultar el calendario, porque como buen futbolero lo hice", explicaba José Luis Martínez-Almeida al anterior medio citado. "Miré la final de la Champions en un alarde de optimismo, y no coincidía. Entonces cuando miré el 6 de abril, me dije vamos a ver si hay liga. Y entonces vi que no había liga y pensé que bueno, que sería un amistoso de la selección española, y luego alguien me sacó de mi error y me dijo: "No, es la final de Copa"", desvelaba, entre risas, el político. Aún así, el alcalde lo tiene claro: "Yo creo que si ganamos esa final de Copa, puede que caiga alguna vuelta por Neptuno al final de la noche. Va a haber gente pendiente, claro, gente que va a tener que tomar una decisión. Una decisión tan difícil como la mía casi. Casi".

A pesar de este pequeño error que ha cometido, el político madrileño vivirá uno de los días más importantes de su vida junto a Teresa Urquijo el próximo 6 de abril, día en el que se unan en matrimonio para siempre. Así anunció su compromiso con la analista el pasado 5 de enero en Instagram: "Una vez me preguntaron por cuestiones sentimentales. Respondí que ni precipitarse ni resignarse, es obvio que no me he precipitado pero estaba casi resignado. Hasta que apareció ella. Y Teresa me ha dicho sí". La boda del alcalde de Madrid reunirá a toda la gran jet set española la finca El Canto de la Cruz, propiedad de la familia de la novia. De momento, no ha trascendido la iglesia elegida por la pareja para el oficio religioso antes del gran banquete nupcial.