El testimonio que sacude a Alejandro Sanz

Alejandro Sanz vuelve al centro de la polémica, esta vez por el impactante testimonio de una joven que asegura haber vivido una relación marcada por el abuso de poder y la manipulación emocional. La protagonista es "Ivet Playà", una fan catalana que, tras años de silencio, ha decidido contar su historia a través de un vídeo publicado en TikTok que ha encendido las redes sociales.

"Por la niña que fui, pero sobre todo, por la mujer que soy hoy", comienza diciendo Ivet, que asegura que su vínculo con el cantante madrileño empezó en 2015, cuando ella tenía 18 años y él 49. Según relata, todo comenzó con mensajes en redes sociales, comentarios en sus fotos y publicaciones sobre ella desde las cuentas del propio artista. "Alucinaba con que alguien tan famoso me prestara atención", explica.

Encuentros privados

Lo que empezó como una fantasía adolescente, pronto se convirtió en algo más. Ivet cuenta que, con apenas 18 años, se encontró por primera vez en privado con Sanz. A los 19, comenzó a seguirlo por toda España durante su gira, asistiendo a 10 conciertos en mes y medio. "Jugó con mis sueños, jugó con mi ilusión", afirma con la voz entrecortada.

El cantante Alejandro Sanz, durante la presentación de su nuevo disco ‘Sanz’. Ricardo Rubio / Europa Press Ricardo Rubio Europa Press

A los 22 años, dejó su vida en Barcelona para trasladarse a Madrid, donde fue contratada para trabajar en su entorno profesional. Sin embargo, el trabajo derivó en un vínculo más íntimo. "Mi relación con él se volvió personal, íntima y sexual. Lo que parecía un sueño, acabó siendo una terrible pesadilla", denuncia.

Ivet también señala episodios de control, como la supuesta vigilancia de sus conversaciones privadas: "No sé quién lo hacía ni por qué, pero me espiaban. Me sentí violada en mi intimidad".

En su relato, acusa al cantante de haber sobrepasado "todo límite moral y humano" y recuerda una entrevista reciente donde él mismo reconocía que "se llevaba a gente por delante". "A mí Alejandro Sanz me ha llevado por delante. Me ha dado miedo", confiesa.

Playà afirma que el artista vive "en una realidad paralela" donde se siente por encima de todo, y donde nadie parece atreverse a confrontarlo. "Conmigo se ha equivocado. No soy esa niña de antes. Hoy sé reconocer un vínculo sano y sé cuándo alguien utiliza a los demás para llenar su vacío".

Con su testimonio, Ivet dice que busca justicia, no venganza. “Ahora la verdad. Ahora yo”.