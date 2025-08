Tierra trágame: cuando Susi Caramelo terminó rebozada en serrín

Susi Caramelo está más que acostumbrada a hacer reír, pero lo que no esperaba el día que ahora recuerda era convertirse en el hazmerreír. En plena adolescencia –esa etapa en la que uno ya es ridículo de serie– protagonizó una escena digna de comedia estudiantil. «Una vez en el instituto me pegué un hostión en mitad del pasillo. Se empezó a reír todo el mundo de mí, porque encima estaba lloviendo y estaba todo el suelo lleno de serrín para que la gente no resbalara. Me levanté rebozada como una croqueta», recuerda.

Y si pensabas que ahí acababa la función, agárrate: «Cuando vi a todo el mundo reírse me quise largar corriendo, pero para mayor bochorno, mi profesor de Ciencias me agarró del pescuezo y me metió para adentro. Me pasé toda la clase rebozada en serrín». Aún no se sabe si aprendió algo de la clase, pero de la caída, seguro.