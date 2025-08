Beatrice de Orleans nombrada Mallorquina de Verano 2025

En el mágico escenario de una cena de gala bañada por la brisa mediterránea, Mallorca rindió tributo a una de sus más apasionadas embajadoras: Beatrice d'Orléans. En una velada en la que el maridaje de sabores locales, elegancia discreta y calor humano se entrelazaron con maestría, la aristócrata francesa fue reconocida con el galardón que entrega la asociación Mallorquines de Verano, una distinción que honra a aquellas personalidades que, sin haber nacido en la isla, la aman como si fuera suya y la dan a conocer al mundo por pura devoción.

Casi cinco décadas han pasado desde que Beatrice descubriera la isla y, como en toda historia que vale la pena contar, el amor fue inmediato. La belleza abrupta de la costa norte la sedujo entonces, y desde ese momento comenzó una relación profunda y duradera con Mallorca. Hoy, parte de su familia ha echado raíces en la isla: uno de sus hijos reside en Palma y cuatro de sus nietos son mallorquines de nacimiento, una razón más para que sus visitas se hayan hecho cada vez más frecuentes… y su vínculo con esta tierra, inquebrantable.

La ganadora recibiendo el premio de manos de Toni Ferrer, director del hotel Valparaíso en Palma de Mallorca Alberto R. Roldán

Fue Toni Ferrer, presidente de la asociación, quien —junto al carismático relaciones públicas Tommy Ferragut— le entregó el premio: una exquisita palmera de cristal soplado, realizada en exclusiva por la histórica firma mallorquina Gordiola. No es un trofeo cualquiera. Esta pieza simboliza el “árbol de la bienvenida” según la tradición compartida por las civilizaciones árabe, judía y cristiana que han convivido durante siglos en la isla. Plantar una palmera a la entrada de la casa era una señal de hospitalidad. Hoy, esa hospitalidad se retribuye a Beatrice.

La asociación Mallorquines de Verano, fundada hace 12 años, lleva más de una década reconociendo a quienes, sin pedir nada a cambio, regalan a Mallorca un escaparate privilegiado ante el mundo. Figuras como Diandra Douglas, James Costos, Kyril de Bulgaria, Norma Duval, Lorena Bernal o Mikel Arteta han recibido esta misma distinción en ediciones anteriores. Un club exquisito al que Beatrice d'Orléans se suma con natural elegancia.

De izquierda a derecha, Tommy Ferragut, Beatriz de Orleans, Toni Ferrer y Vanessa Sánchez Alberto R. Roldán

La noche transcurrió entre risas, brindis y conversaciones cálidas bajo las estrellas. El chef Carlos Botella, al frente de los fogones del Hotel Valparaíso, orquestó un menú con acento mallorquín, maridado con vinos de la Denominación de Origen Pla i Llevant. Cien invitados —entre ellos Syliane de Vilallonga, la actriz Agnes Llobet, el diseñador Pablo Erroz, Norma Duval o la vicepresidenta del Consell de Mallorca, Antonia María Roca— compartieron una velada donde tradición, arte y sofisticación convivieron en armonía.

Un evento que no habría sido posible sin el apoyo de Air Europa, Bonaire Home Concept, Licors Moyà, On the Rocks y la propia DOP Pla i Llevant. Una noche para el recuerdo. Un homenaje con alma. Y un amor —el de Beatrice por Mallorca— que no deja de crecer.