Nika confiesa su idilio secreto con Alejandro Sanz: “Hace 13 años que él no me habla”

La vida amorosa de Alejandro Sanz guarda muchas sorpresas. Aunque se conocen los grandes amores del artista, lo cierto es que también hay nombres propios que no han dado el salto a los titulares. Hasta ahora. Mucho se ha hablado del idilio del intérprete del ‘Corazón partido’ con Ivet Playá, la joven que le acusada de manera velada de muchas cosas, aunque al final cuando rompió su silencio su testimonio se desinfló. Al final le acusaba de traspasar límites morales, de no haberla cuidado como esperaba, aunque no eran pareja, sino solo amigos con derecho a pasarlo bien. Sin compromiso.

Pero ahora, meses después de esta polémica, un nuevo nombre se suma al listado de conquistas: Nika. La cantante que triunfase sobre los escenarios tras su salto al estrellato con ‘Operación Triunfo 2’ ha concedido una amplia entrevista en la que habla de su trabajo, sus proyectos, también de su pasado y aquí sale a relucir el nombre del madrileño. Y es que en su día hicieron muy buenas migas, llegando incluso a desdibujar los límites de su amistad y ser algo más. ¿El qué? Ella se muestra cauta, aunque coquetea con la idea.

El romance oculto de Nika con Alejandro Sanz

La cantante está de promoción, pues acaba de lanzar un nuevo trabajo al mercado, el tema ‘Susi Okama’. Un extraño nombre para un tema dedicado a un hombre que sobrepasó los límites. Se trata de quien fuese su mánager que no tenía buenas intenciones: “En realidad no quería saber nada de mí en el aspecto laboral”, pues lo que buscaba era invitarla a comer “sushi” o ir a la “cama”. De ahí el nombre del tema, desgrana para ‘Semana’. “Ahora te lo cuento con una sonrisa, pero fue un momento bastante doloroso para mí. Es frustrante como artista y como mujer”, recuerda lo mal que se lo hizo pasar a quien ahora canta.

La cantante Nika en una imagen de archivo Gtres

También reserva algunos de sus versos a su ex, Hugo Salazar, a quien conoció en la academia de ‘Operación Triunfo’ y vivieron una intensa historia de amor. Sobre él no quiere hablar demasiado, pues no terminaron bien parados. De hecho, evita pronunciar su nombre, pues dice que esa relación no le hizo bien “ni a nivel personal ni a nivel profesional”. Ahora echa la vista atrás y le da pena la niña que era al lado del cantante, pues tenía 22 años y se enamoró perdidamente. Mucho antes, cuando tenía 15 años, conoció a Alejandro Sanz, con el que no dice si surgió románticos sentimientos, pero sí muy buenos e íntimos momentos.

Nika confiesa que “le conocí con 15 años en Puerto Rico”. Fue gracias a su padre, a quien le gustaba el artista y le acompañó a ver un concierto. Pero no fue hasta tiempo más tarde cuando pudieron estrechar lazos: “Muchos años después entablé una relación con él. Con mi familia he ido a conciertos, le he llevado una maqueta, le he avisado de que iba a hacer el casting de ‘OT’”, detallaba. Eso sí, no medió en su triunfo ni le ayudó a mostrar su talento sobre los escenarios, pues se limitó a decirle que “muy bien, que suerte”. “¿Tu relación con él fue siempre profesional?”, le preguntan, a lo que ella responde un contundente “no”. Pero se cierra en banda y no añade detalle: “Y hasta aquí. Es un tema del que prefiero no hablar”, entre otras cosas, porque “hace 13 años que él”, Alejandro Sanz, no le habla.