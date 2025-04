Tomás Páramo: «Recomiendo mi libro a la gente que me juzga»

Tomás Páramo (Madrid, 1996) acaba de publicar «Si superas quién soy», su primer libro en solitario. Tras el éxito de «Botas de colores para días de lluvia», coescrito con María G. de Jaime, su esposa, el autor da un paso decisivo en su carrera literaria. En esta nueva entrega, Páramo explora las profundidades de su propio ser, guiado por una necesidad casi imperiosa de conocerse a sí mismo y liberarse de las ataduras de la inseguridad y el miedo.

Tomás Páramo es uno de los creadores de contenido más famosos de nuestro país y forma parte de la pandilla más «cool» de la jet set. Entre sus amistades, Victoria Federica o Roca Rey. Pero hoy no ha venido ha hablar de su círculo social. Aunque todo el mundo cree que lo conoce, Páramo aterriza con «Si supieras quién soy», su libro más personal y que va más allá de una simple autobiografía. Es un relato íntimo y crudo, pero también una historia de superación y esperanza en el que el autor consigue sanar las heridas para poder comenzar a vivir en paz. A través de sus páginas, Páramo no solo revive las cicatrices de su pasado ‑desde su relación con sus padres hasta el duelo por una importante amistad que marcó su vida‑, sino que también nos permite acompañarlo en su viaje emocional y espiritual para encontrarse a sí mismo. En el libro, Páramo ahonda en las cuestiones más doloras de su vida, desde la misión humanitaria en la que participó en Ucrania tras el estallido de la guerra y que marcó profundamente su vida, hasta el ingreso de Catalina en la UCI nada más nacer. El perdón, la fe y el amor son los tres pilares fundamentales de esta narración.

Tomás Páramo. Jesús G. Feria Fotógrafos

Más allá de influencer, Tomás Páramo también es escritor y lleva haciéndolo desde que era niño, aunque como él mismo nos reconoce, aunque le encanta esa etiqueta, «por falta de amor propio y por inseguridad en mí mismo, pero me pesa reconocerlo». «Tenía cierta responsabilidad con este libro. Yo he escrito desde siempre para mí, es la forma en la que mejor me siento comunicando. Cuando salió el primer libro, estaba ese cliché de que unos influencers han escrito un libro, y ese estigma se consiguió romper con el éxito del anterior. Ahora, sentía la responsabilidad de estar a la altura con este libro y dar lo que espera de mí. No tengo miedo a sentirme juzgado con mi historia porque me encuentro en otro momento de mi vida. Me encuentro en paz», explica Páramo a LA RAZÓN. Con este libro, el autor demuestra que la escritura es mucho más que un hobby para él y se convierte en su vehículo para sanar y liberarse.

María G. de Jaime, el pilar de su vida

La otra gran protagonista de «Si superas quién soy» es María G. de Jaime, su esposa y su gran pilar. «Su papel es indispensable. No sólo me conoce, también me acompaña y me sabe acompañar; me respeta siempre en todos los momentos. Saber acompañar en la tristeza es algo muy complicado, porque no sólo sufre el que tiene el problema o la enfermedad, sino que hace sufrir a los que te rodean. A veces, simplemente, sólo se necesita que una persona esté, que no te dejen solo y respeten tu silencio. Y eso es María: un pilar fundamental en mi vida», explica Tomás Páramo.

Tomás Páramo. Jesús G. Feria Fotógrafos

Tras escribir el libro y hacer un repaso de su historia con María, reflexiona sobre su relación: «El amor cambia constantemente y es elegirse cada día. El enamoramiento no es eterno, y cada día puedes enamorarte de nuevas cosas de tu compañera de vida. Si algo he aprendido de María y me enseña cada día, es a ser mejor persona, algo que va intrínseco en su ser. Ver su ejemplo de bondad me hace esforzarme más en ser mejor cada día».

Depresión y renacer

«Si superas quién soy» nace de un borrador inicial que nunca ha salido a la luz y que, tal y como nos desvela el autor, no tiene intención de publicar. «Este libro en realidad son dos. Antes de este había otro que comencé a escribir en 2023 y a finales de año, cuando comencé a leer ese escrito que había terminado, lloraba porque fue encontrarme con una realidad que había escrito desde el sufrimiento. Me sirvió para saber que tenía muchas heridas que durante mucho tiempo había tapado con tiritas para seguir hacia delante. Vivía en una realidad en la que todo a mi alrededor estaba bien, pero yo no. Eso me hizo mirarme y enfrentarme a mí mismo, conocerme y quererme. En febrero de 2024 comencé a escribir ‘Si superas quien soy’. Lo que en un primer momento había plasmado desde el sufrimiento y la herida, pude poder empezar a escribirlo desde el amor», confiesa. Sobre esas heridas, se sincera: «Hubo un momento que mi adolescencia se tambaleó. Con 17 años me fui a un hospital de África, yo solo, en el que me encontré de lleno con una realidad del mundo que me rompió por completo. Volví, empecé a sufrir muchísimo, tuve una depresión muy gorda, una crisis grande por la crisis económica de mis padres, motivo por el que tuvimos que renunciar a muchas cosas. Con 19 años un bebé, empezar la universidad, que fue una de las etapas más difíciles de mi vida por ir a contracorriente, empecé a trabajar, me casé, tuve hijos... Y llegó un día en el que paré en seco, vi todo lo que había corrido y todas las puertas que había dejado abiertas sin haberlas cerrado».

Tomás Páramo. Jesús G. Feria Fotógrafos

Reconoce que recomienda su libro « a toda la gente que me juzga» y satisfecho con el resultado, confiesa que le gustaría que su biopic fuese llevado a la gran pantalla. Tres días después del lanzamiento, Páramo ya se encuentra inmerso en su tercer libro. «Tengo muchas ganas de escribir una novela con drama y romanticismo, como soy yo. Disfruto mucho de la nostalgia que me genera la tristeza», desliza.