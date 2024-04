Todas las “barbaridades” que se han dicho sobre el caso de Daniel Sancho

El foco mediático está puesto en Tailandia desde que comenzó el juicio de Daniel Sancho por el asesinato del cirujano Edwin Arrieta. El pasado jueves, en la que fue la tercera sesión del proceso judicial, salieron a la luz algunos datos muy impactantes sobre el caso. A medida que van pasando los días, se están aumentando las medidas de seguridad y el secretismo que rodea la situación del joven chef crece.

Sin embargo, en la sesión del jueves saltó a la prensa una información que activó todas las alarmas. Según se dio a conocer, en medio del juicio fue el propio juez quien afirmó, en pleno testimonio de la chica que le vendió los cuchillos a Sancho: “Muchos de esta sala conocemos para qué utilizaste esos cuchillos”, unas palabras que ahora han sido desmentidas por Carmen Balfagón, la letrada y portavoz de la familia Sancho.

Tercer día del juicio de Daniel Sancho en Tailandia Europa Press Europa Press

Este domingo en el programa “Fiesta” no ha podido contener su sorpresa al hecho de que “se están comentando cosas que no han pasado en la corte de Koh Samui, verdaderas barbaridades”, comenzaba diciendo.

Al inicio de su intervención ha querido dejar muy claro que la frase que se le atribuye al juez “es mentira, no se ha dicho. Es una filtración, que yo no sé si es interesada o no, lo que sí puedo decir es que es falso total y absolutamente, desde la primera palabra a la última que compone esa frase”. Se trataban de unas declaraciones que impactaron tremendamente a todas aquellas personas que estaban siguiendo el juicio de cerca.

Estas no han sido las únicas palabras que ensucian el caso para Daniel Sancho. Otro de los temas que más ha llamado la atención ha sido la actitud de su abogado en Tailandia: “Lo que se ha dicho sobre que el abogado de Daniel Sancho se duerme es mentira”, prosigue explicando la causa: “Es un señor budista, tiene sus momentos de meditación, entender verle con los ojos cerrados es que piensan que se ha dormido, pero él está oyendo”.

Daniel Sancho YouTube de Javi Oliveira

“Otra falsedad sin ninguna necesidad como la de que se ha dejado barba. Daniel no puede llevar vello en la cara por una cuestión higiénico sanitaria. ¿Cómo va a estar altivo y desafiante? El gesticula mucho con las manos, lo hemos visto con la reconstrucción”, ha seguido exponiendo quitando a estas palabras su categoría de filtración, directamente “son mentiras”, se ha mantenido. “Mañana va a ver en otro programa una supuesta entrevista con Daniel allí en el juicio”, decía la letrada que niega que se haya podido conceder dicha entrevista y que habrá que esperar a mañana para proceder a desmentir esta nueva información que viene de una persona que “no es un periodista”, remarca Carmen.

El juicio de Daniel Sancho empezó el pasado martes 9 de abril en lo que fue una primera semana muy intensa. Para la próxima sesión del juicio habrá que esperar al próximo 17, pues se vio interrumpido por la celebración del año nuevo budista en Tailandia. Es para esta fecha en la que están citados a declarar los expertos que hicieron la autopsia del cuerpo de Edwin Arrieta. Se debe recordar que de las 17 partes del cuerpo del cirujano solo se encontraron ocho. La jornada del próximo miércoles será decisiva a la hora de tratar de esclarecer más datos sobre lo que realmente pasó entre Edwin y Daniel Sancho.