Conchi Ortega, sin pelos en la lengua, contra Ana María Aldón tras anunciar su separación con Ortega Cano

Ayer Ortega Cano y Ana María Aldón anunciaban su divorcio de manera oficial. Después de unos cuantos meses de crisis matrimonial, finalmente la pareja ha puesto punto y final a su historia de amor. Era innegable que ambos están atravesando una mala temporada y no han podido salvar la familia que habían formado. La colaboradora de ‘Fiesta’ ayer se emocionó mucho tras escuchar las bonitas palabras de amor y de cariño que le dedico el torero a pesar de haber roto.

Más allá de la realidad, lo que parece que, en un principio, va a ser un divorcio amistoso por el bien del hijo pequeño en común, Conchi Ortega ya ha hecho sus primeras declaraciones contra la diseñadora de moda. Ambas han mantenido a lo largo de todo el matrimonio algunos encontronazos públicos y no ha dudado la hermana del torero en cargar contra la que fue su cuñada tan solo unas horas después de anunciar oficialmente el divorcio.

Conchi Ortega Cano FOTO: Telecinco

‘Socialité' ha sido el encargado de emitir las primeras declaraciones de Conchi Ortega tras el anuncio de divorcio. “Que diga lo que quiera, nunca he tenido con ella más de dos palabras, que se vaya donde quiera. Si mi hermano está mal, yo estoy peor, tengo 78 años y no estoy para estos trotres, estoy harta de sufrir y de llorar, me va a dar algo en cualquier momento”, ha dicho la hermana del torero al programa de Mediaset. De hecho, uno de los problemas que ha tenido siempre Ana María Aldón con Ortega Cano es que éste no ha querido defenderla de manera pública de su familia y hermanas.

Ana María Aldón ha protagonizado multitud de conflictos públicos con la familia del torero. Con Conchi Ortega nunca ha tenido buena relación y esta última, a pesar de todo, intentó disimular la pésima relación que tenían. . “No tengo nada personal en contra de Ana María. Ella me tenía que haber llamado. Hace mucho que no la veo… No me gusta que salga diciendo que soy mala. Cuando empezó a salir con mi hermano venía a la peluquería y a mí me faltaba el mundo para hacer lo que me pedía” dijo la hermana del diestro este verano, intentando suavizar la situación. Estos comentarios tan solo unas horas después de anunciar el divorcio, parece que augura una guerra pública entre la diseñadora y el clan Ortega.