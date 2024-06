Todas las máximas feministas con las que Aitana dice "basta" en los Elle Style Awards: "El machismo no tolera que me transforme en mujer"

La ceremonia de entrega de los Elle Style Awards dejó este lunes muchos momentos para el recuerdo, y sin duda uno de ellos es el discurso feminista que Aitana Ocaña pronunció al recibir el premio Elle Style Awards Shitfer de la mano de su amiga, la actriz Milena Smith. "Eres el mejor ejemplo de lo que voy a decir ahora", le dijo antes de entonar sus palabras, escritas, según manifestó, de su puño y letra.

"En pleno siglo XXI parece que ya no queda nada por reivindicar. Todo alrededor parece que la igualdad es un hecho, que es la ley", comenzó diciendo, recalcando que "la ley y la realidad no son lo mismo". Para demostrarlo, la catalana enumeró algunos ejemplos que ha sufrido en sus propias carnes a lo largo de sus "intensos" siete años de carrera.

Manifestó su malestar por las piedras que se ha encontrado en su camino solo por el hecho de ser mujer y que bajo su punto de vista no habría tenido que vivir si fuera un hombre. Aitana se ha visto cuestionada como cantante e incluso como creadora de sus propios temas, una situación que quiso poner de manifiesto ante todos los asistentes a la gala. "El comentario más denigrante hacia mí, que me llamen producto de una discográfica. Porque no solo te despersonaliza sino que te arrebata la identidad (...) Cuando una mujer reclama su crédito como autora, en solitario o con más gente, puede estar segura de que le van a preguntar: ¿seguro que lo has hecho tú?", lamentó la joven.

Del mismo modo, se quejó de que las letras de sus canciones estén sujetas a un constante escrutinio por parte de la prensa, que interpreta "pequeños detalles" que dan pie a especulaciones sobre su vida privada.

También se manifestó sobre todas las críticas que ha recibido en los últimos meses por su, según sus detractores, provocativa coreografía en algunas de sus actuaciones. Aitana recordó que ya no es la chica de 18 años que se dio a conocer en "Operación Triunfo", sino una artista consagrada y madura dueña de su carrera. "Todas sabemos que hay que cantar y bailar y ya habéis visto lo que pasa a veces: una madura y mueve el culo de una forma que estará bien para otras, pero que es impropio para mí (...) El machismo no tolera que el ideal femenino inocente juvenil, que muchos vieron en mí, sin ser consciente de ello, se transforme, o mejor dicho, se eche a perder para convertirse en una mujer", sentenció.