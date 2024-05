Aitana una 'swiftie' más en el Bernabéu con total look vaquero y las pulseras de la amistad

Aitana tampoco se ha querido perder el concierto de Taylor Swift en el Bernabéu como una 'swiftie' más. Taylor Swift no es solo música, también moda, y lo acaba de dejar claro en su primer concierto en Madrid. La moda la ha acompañado como un elemento más del universo que ha creado, adaptándola a cada uno de sus lanzamientos como la herramienta comunicativa que es. Y es que sus distintas ‘eras’, algo patente desde el concierto de París a comienzos de mayo y con el que marcó el inicio de su gira europea, ‘The Eras Tour’ y ahora también en la primera noche en el Santiago Bernabéu. Después de 13 años sin pisar los escenarios de España, Taylor Swift ha regresado para llenar el estadio Santiago Bernabéu en su gira 'The Eras Tour'. Si una cosa tenemos clara de los conciertos de Taylor Swift es que no solamente es un disfrute de verla cantar, sino que también una reunión entre swifties para intercambiar las famosas 'pulseras de la amistad' (que ya son virales en las redes sociales) o para ser testigos de las pedidas de matrimonios en pleno estribillo de 'Love Story'. Por lo que no encontramos una mejor ocasión para analizar la evolución del estilo de Taylor Swift desde que empezó a componer canciones en su habitación de Tenneesse hasta convertirse en el icono de moda que es hoy.

Para esta noche de miércoles de concierto de Taylor Swift en Madrid, Aitana lo ha dado todo como una fan más con un conjunto denim de Diesel con corsé y pantalones, además de un bolso metalizado y las pulseras de la amistad que le han regalado otras 'swifties'. Un estilismo que ha completado con su melena suelta y pendientes de aro. Un estilismo de lo más dosmilero al que ya nos tiene acostumbrados Aitana, en la que podríamos decir que también es su nueva era.

Un concierto que tampoco se ha querido perder Marta Ortega, Violeta Mangriñán, Isabelle Junot o Nieves Álvarez, que también nos han dejado su estilismo a la entrada al concierto.