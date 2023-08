Todas las mentiras del relato de Daniel Sancho

Los relatos y los hechos que acontecieron en Tailandia parecen no estar completos. Conforme pasan las semanas las versiones toman distintos rumbos. Estos son algunas de las mentiras que se han descubierto en la versión de Daniel Sancho.

Daniel Sancho como rehén de Arrieta

“Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin.Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia", confesaba a EFE durante una entrevista que concedió al medio. “Decía que quería meter dinero en la empresa de la que soy socio, que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio” añadió en su discurso. Sin embargo, esta declaración fue desmentida por el Bangkok Post, pues en una de las declaraciones que hizo a la policía tailandesa afirmó que había un vínculo sexual por las dos partes. Después de que esto saliera a la luz la versión de Daniel Sancho cambió transformándola en una relación cuando se conocieron hace más de un año por Instagram.

La policía habló de un posible móvil que se centraba en que “ya no quería tener una relación con Edwin Arrieta”.

Daniel Sancho nunca llegó a asistir a la Full Moon Party

En la primera versión del relato, Daniel contó a la policía que asistió a la fiesta en honor a la luna llena, uno de los festivales más populares de Tailandia. Después de asistir al festival con dos chicas, este se presentó en comisaría para denunciar la desaparición de Edwin Arrieta. La revista Semana consiguió contactar con una de estas chicas, la que confirmó que pasaron “toda la mañana hasta la luna llena”, pero este “nunca llegó a la fiesta de la luna llena”.

El restaurante de lujo al que supuestamente la policía de Tailandia llevó a Daniel Sancho

Una de las conversaciones que más sonadas se han hecho ha sido las declaraciones que Sancho hizo a EFE por teléfono: “Me han tratado muy bien y para que te hagas una idea estoy cenando con ellos en el mejor hotel de la isla, Anantara”. El 7 de agosto las palabras del chef mostraban el agradecimiento que las autoridades por colaborar, pero el ‘Programa del verano’ desmintió que la policía le hubiera llevado a dicho restaurante. Lo que sí confirmaron es que Daniel Sancho había asistido el día después del asesinato de Edwin Arrieta.

El dinero encontrado en la habitación del hotel no tenía relación con Daniel Sancho

Al registrar la habitación donde ocurrieron los hechos las autoridades encontraron una gran suma de dinero: 80.000 dólares. En un primer momento se atribuyó a un intercambio de favores sexuales. Esta suposición ha quedado desmentida por la hermana de la víctima, quien señaló que Edwin iba a invertir en su propio negocio “para comprar un aparato de cirugía”, dijo en el programa de ‘Así es la vida’.

El actor Rodolfo Sancho no ha ido a Tailandia a ver a su hijo

Cuando se supieron los hechos muchos medios de comunicación titularon como el actor de ‘El ministerio del tiempo’ había tomado el primer vuelo a Tailandia. Lo cierto es que tuvo que pasar por un protocolo Covid de aislamiento durante 10 días, por lo que no le estaban permitidas las visitas. El viernes 18 de agosto, Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, fue la primera familiar que pudo ver al confeso asesino. Por su parte, Rodolfo Sancho sigue en Fuerteventura con su mujer Xenia Tostado y su hija, mientras que su portavoz Carmen Balfagón se encarga de defender los intereses de la familia. “Lo que más daño le puede hacer ahora mismo es que los medios de comunicación estén constantemente en la puerta de su casa, él tiene una hija pequeña a la que tiene que explicarle de alguna manera qué ocurre con su hermano, Rodolfo no puede ni sacar al perro, está tan abatido que no quiere que nadie lo vea, que te digan que a tu hijo le pueden caer 20 años de cárcel en Tailandia tela”, declaró en ‘Fiesta de verano.

La policía ha pedido pena de muerte para Daniel Sancho y está a la espera de la fecha del juicio.