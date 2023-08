El atípico comportamiento de la policía de Tailandia con Daniel Sancho: con móvil y cenando "en el mejor hotel de la isla"

El presunto asesino de Edwin Arrieta, Daniel Sancho, lleva detenido desde el pasado viernes por las autoridades tailandesas cuando confesó el asesinato del cirujano colombiano. Desde entonces, el hijo del actor español Rodolfo Sancho, ha acompañado a la Policía en la investigación de los hechos para poder esclarecer cuanto antes lo que sucedió aquella noche del 3 de agosto.

Esta actitud participativa y conciliadora le ha servido a Daniel Sancho para obtener un trato de favor por parte de las autoridades tailandesas. Trato que se conoce gracias a las declaraciones en exclusiva que ha conseguido 'El programa del verano' de Telecinco.

Daniel Sancho pidió volver a España mientras explicaba que la Policía le trataba muy bien

No son las primeras declaraciones de Daniel Sancho a cerca del caso. Pues a la Policía tailandesa les confesó que era "culpable" pero que "era un rehén de Edwin, me tenía en una jaula de cristal (...) y me sentía desesperado".

Tras el cierre del caso por parte de las autoridades tailandesas que tuvo lugar en el día de ayer, las mismas llevaron a Daniel Sancho a cenar "al mejor hotel de la ciudad", tal y como le contó el chef a la periodista de Telecinco. "Estoy bien, me tratan muy bien. La Policía me trata muy bien. Para que te hagas a la idea de lo bien que me tratan, estoy cenando con ellos en el mejor hotel de la isla que es Anantara", explicó el hijo de Rodolfo Sancho.

La periodista, confusa ante las declaraciones del presunto asesino, le pregunta si entonces no está detenido. La respuesta de Daniel Sancho es clara: "Sí, sí, estoy rodeado. Osea me han traído a cenar aquí porque han cerrado el caso y mañana estoy con veinte personas en una celda". Un trato de favor por parte de las autoridades que le explicaron que estaban siendo "tan buenos" con él porque "nos has ayudado mucho y te has comportado bien en todo momento". Pero eso no es todo, si no que además, la Policía también le ha dejado usar su teléfono móvil personal durante "un rato".

En la conversación con la periodista, Daniel Sancho volvió a insistir en el hecho de que Edwin Arrieta le tenía "prisionero". Además, ha añadido que "estaba amenazando a toda mi familia. Si no hacía todo lo que me pedía, me decía que ya sabía lo que era Colombia y lo que un hombre con 100 millones de dólares era capaz de hacer".

Antes de finalizar su conversación con la periodista, le pidió que en España no se olvidaran de él dado que su principal objetivo ahora es que le juzguen en su país y no en Tailandia donde podría enfrentarse incluso a una pena de muerte. Para ello ha pedido que muevan "cielo y cierra" para poder conseguir volver a España. Así lo ha explicado también el abogado José Montero en el programa de Telecinco: "Creo que hay indicios suficientes para que se haga un juicio y este tiene que ser en Tailandia. Harán falta entre seis y diez años de cárcel allí antes de comenzar los trámites para intentar traerlo a España".

'El programa del verano' también ha tenido oportunidad de hablar con el abogado de la familia Sancho, Luis Gerez que ha confesado sentirse "estupefacto por lo que le atribuyen" dado que para él, Daniel es una persona "sumamente cordial, sumamente educada, muy deportista, muy correcto con todo. Es una persona encantadora".