Anabel Pantoja y su tórrido vídeo en la playa: el bikini que poco deja a la imaginación

Anabel Pantoja continúa con su rutina, sin querer dar muestras públicas de su preocupación. Es evidente que no se encuentra en su mejor momento, pues sigue pesando sobre ella la sospecha de los juzgados sobre lo que le sucedió a su hija a principios de año. Pero a la espera de que se pronuncien sobre su grado de responsabilidad en el ingreso de la pequeña Alma durante 18 días en el hospital, tanto ella como su pareja, David Rodríguez, se esfuerzan por ofrecer una imagen de normalidad.

Esto hace que él acuda a su trabajo en la clínica de Córdoba, mientras ella haga lo propio desde las playas de Gran Canaria. El fisioterapeuta quiere permanecer lo más lejos posible de los medios de comunicación y no responde a las preguntas de los reporteros, llegando incluso a casi atropellar a una de ellas en su deseo de salir del plano. Mientras tanto, su novia influencer, la sobrina de Isabel Pantoja, no para de acaparar miradas desde sus redes sociales, coleccionando bonitos momentos con otros más polémicos que ayudan a acrecentar su imperio. Así lo ha vuelto a hacer en una semana especialmente intensa para ella.

Anabel Pantoja sube la temperatura desde la playa

El viernes pasado tuvo un controvertido desliz en la boda de su mejor amiga, Susana Molina. Quiso compartir con sus fans una foto romántica con su chico, pero sin darse cuenta le arruinaba a su íntima la exclusiva de su boda, al mostrar su vestido de novia: “He sido muy mala amiga”, reconocía después, entendiendo los reproches. No tanto las críticas por su look, que terminó haciéndole un daño inmenso y provocándole el llanto, como así reconoció también. Pero parece que ha terminado su duelo, pues ahora está feliz en su playa favorita, luciendo cuerpo y sin importarle lo más mínimo lo que le dirán sus ‘haters’.

Anabel Pantoja está enamorada de las playas de la isla canaria que le sirve de hogar. Desde que inició su relación con Omar Sánchez se instaló en Gran Canaria y no se marchó cuando su matrimonio se fue al traste cuatro meses después del ‘sí, quiero’. Aquí ha establecido su vida, aunque no niega que terminará regresando a su Sevilla natal con su gente en algún momento. Pero por ahora no se resiste a esos chapuzones en el mar, que tanto juego están dando en sus redes sociales. Así lo demuestra con su último vídeo, en el que logra subir la temperatura, a la vez que da envidia a propios y extraños por tan preciado plan.

En el vídeo que ya está haciendo las mieles de sus fans, Anabel Pantoja aparece en un escueto bikini que deja muy poco a la imaginación. Está dentro del agua y pregunta a sus seguidores si tienen calor y si tratan de sofocarlo estando bajo el aire acondicionado. Después de desearles “ánimo” por su mala suerte, se gira y se zambulle en el mar, dejando su trasero en tanga en primer plano. Parece que el agua está fresca, a juzgar por sus aspavientos, pero seguramente le ha sentado de lujo. Son muchos los que destacan que el enclave es idílico, otros se ríen por su sketch de humor, mientras que también los hay que criticar su cuerpo o cualquier detalle que se les ocurra con tal de hacerle sentir mal, como de costumbre. Nunca faltan.