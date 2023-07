La advertencia de Enrique Solís, ex de Tamara Falcó, a Íñigo Onieva horas antes de su boda con la marquesa de Griñón

Tamara Falcó e Íñigo Onieva ya son marido y mujer. Después de haber superado una larga carrera de obstáculos, finalmente llegaron airosos al altar, habiendo superado juntos todos los baches y problemas que han vivido desde que se prometieron el pasado mes de septiembre (infidelidad incluida del empresario). El recién estrenado matrimonio ya está disfrutando de su nueva vida de casados y en breves pondrán rumbo a Australia, el lejano destino elegido para su ansiada luna de miel.

Antes de dar el "sí quiero" el pasado 8 de julio en el Palacio de "El Rincón", Tamara e Íñigo celebraron una fiesta de preboda en el lujoso Hotel Ritz de la capital con sus familiares y amigos más cercanos. El viernes se dio el pistoletazo de salida a un emocionante fin de semana de festejos por las nupcias de la marquesa de Griñón y su prometido, y ambos no dudaron en compartir con todos sus seguidores un vídeo de la primera fiesta antes de pasar por el altar.

Enrique Solís, expareja de Tamara Falcó, no dudó en comentar el post de Íñigo Onieva, haciéndole una petición pública que no ha pasado desapercibida por todos sus seguidores. El hijo de Carmen Tello saltó a la palestra mediática por su relación sentimental con la marquesa de Griñón, romance que llegó a su fin por la presión mediática. A pesar de que se les acabara el amor, el cariño y el respeto que siente el uno por el otro no ha podido desaparecer, y así lo ha demostrado Enrique Solís en el post del recién estrenado marqués de Griñón.

En la publicación, Íñigo Onieva escribía este romántico mensaje: Hoy comienza nuestro viaje juntos y no puedo ser mas feliz de tenernos el uno al otro para juntos hacer frente ante cualquier obstáculo de la vida. No existe mejor equipo, juntos nos completamos y obtenemos el equilibrio que en solitario jamás podríamos alcanzar. Gracias por tanto y por lo que viene. Te quiero". Y Enrique Solís no dudó en comentar el vídeo. "Sed felices y cuídala mucho, se lo merece", expresó el hijo de Carmen Tello a Onieva. Un mensaje muy escueto pero significativo, en el que Solís le ha pedido públicamente al marqués de Griñón que respete a Tamara Falcó y no le vuelva a hacer daño.