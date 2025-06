Nagore Robles sale en defensa de Anabel Pantoja tras las críticas recibidas en la boda de Susana Molina: "Es un poco un absurdo"

Un semana después de la boda de Susana Molina y Guille Valle, el evento continúa dando de qué hablar. Numerosos rostros conocidos acompañaron a la pareja en el día más importante de sus vidas como Anabel Pantoja, Dulceida o Nagore Robles. La sobrina de la tonadillera fue una de las invitadas que más miradas acaparó a su llegada y una de las grandes protagonistas del evento por haber filtrado por error el vestido de la novia en Instagram. Además de esta polémica, también recibió muchas críticas por su look, motivo por el que explotó en redes totalmente abatida por los comentarios de odio.

Nagore Robles sale en defensa de Anabel

Nagore Robles ha reaparecido en la premiere del documental de Dani Fernández. Allí, la influencer se ha sincerado ante las cámaras y no ha dudado en salir en defensa de la sobrina de la tonadillera.

"La gente ha sido muy injusta con Anabel, como siempre. Vale más el criticar y el montar de repente un escándalo de "Ay, Anabel, filtra". ¿Qué decir? Se lo han pasado súper bien y da igual que haya salido una foto ahí pequeñita de la novia. O sea, era normal con doscientos y pico invitados y tantas cámaras de fotos. Pero bueno, le tocó a ella. ¿A quién le iba a tocar si no?", ha declarado Robles sobre la filtración del vestido.

Mucho más tajante ha sido la televisiva por las críticas recibidas por su look y su físico. Según Nagore, quien la haya criticado "es alguien que no tiene ni idea de moda porque iba monísima. Habría que ver a toda esta gente yendo a una boda. Ella iba como le da la gana y es un poco un absurdo ya en esta época criticar a alguien como va vestido".

Las lágrimas de Anabel

Tras los numerosos comentarios contra su look y su físico, Anabel reapareció en Instagram entre lágrimas con un importante mensaje. "Hoy sí. Hoy habéis ganado el juego. Vuestro premio: hacerme daño. Hoy sí lo habéis conseguido", comenzó diciendo en el escrito, visiblemente afectada por el odio de los comentarios. "Jamás imaginé que las redes pudieran convertirse en una guerra con bombas y metralletas. Sois malignos y encima os veo algunos las caras, vuestras familias, y no entiendo cómo podéis expresar tantísima inquina con mi físico y mi vida", continuó. "¿Sabéis lo afortunados que sois de tener salud, vida, familia y amigos? Disfrutadla, por favor. No os metáis en perfiles que no seguís solo para soltar veneno. Eso no es sano para el cuerpo".