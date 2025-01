Sara Carbonero, sorprendida con un misterioso acompañante

Tras dos años juntos, Sara Carbonero y Nacho Taboada rompían definitivamente su relación. Una ruptura complicada, en especial para el músico que además se enteraba de su despido como técnico de sonido en la empresa que trabajaba, durante la copa de Navidad.

Los rumores de ruptura llevaban sobrevolando desde hace tiempo. De hecho, la pareja rara vez aparecía junta en público y habían dejado de intercambiar "likes" en las redes sociales. Ahora "Vanitatis" revela que Sara Carbonero se habría dejado ver hace un mes con un misterioso hombre en Toledo. La periodista y su presunta nueva pareja habían acudido a un parque temático.

Quizá por esa reciente ruptura, la periodista despedía el año con un mensaje que ahora cobra sentido. La ex de Íker Casillas reconocía que 2024 había sido el peor año de su vida: "Gracias por todo lo que me has enseñado a base de golpes y resiliencia. Gracias por ayudarme a hacer una criba y saber quién sí y quién no. Siempre te recordaré como el peor año de mi vida, pero serás solo eso, un vago recuerdo", destacaba en el post.

También aseguraba que había "aligerado" su mochila y se prometía a si misma ser "valiente": "Que sigamos buscando ser nuestra mejor versión. Ese es mi propósito y ninguno más, que luego no los cumplo", añadía.

Días después de esa publicación, Carbonero desaparecía de las redes sociales de Taboada.

Ya en el mes de agostó se publicó que el músico había comunicado a su círculo más próximo su ruptura con Carbonero. Unos días después el entorno de ella desmentía la separación.

Nacho Taboada y Sara Carbonero se conocieron en 2022. "Ambos fueron al concierto de una amiga que tienen en común. Sara fue al camerino y es allí donde coinciden. Ese día supuso un antes y un después para ellos", publicaba la revista "Semana".