Sara Carbonero dice adiós al “peor año de mi vida” con una dolorosa reflexión

Sara Carbonero poco a poco está superando barreras y cruzando límites, prueba de que cada vez se siente más cómoda en su propia piel. De ahí que el pasado mes de octubre hablase abiertamente sobre su cáncer, por primera vez después de comenzar su batalla allá por el año 2019. Cinco años en los que le ha costado sincerarse, pero en los que ha dejado por el camino virtual un sinfín de reflexiones que han ayudado a todos a entenderla mejor. Nunca ha ocultado su especial sensibilidad y así ahora no teme en reconocer que este año ha sido especialmente duro para ella. No ha sido nada fácil cumplir los meses del 2024, pero con intención de dejarlo atrás y comenzar con renovadas fuerzas el 2025, la periodista se ha vuelto a confesar. Lo hace con un balance en el que reflexiona de nuevo sobre su propia existencia y las lecciones de vida que le ha tocado aprender, aunque quizá con demasiada crudeza. Una tal que le hace sentenciar que este ha sido el “peor año de mi vida”.

“Tengo tantas ganas de que termine este año que me voy a permitir adelantarme al despedirlo. Gracias por todo lo que me has enseñado a base de golpes y resiliencia. Gracias por ayudarme a hacer una criba y saber quién sí y quién no. Siempre te recordaré como el peor año de mi vida, pero serán solo eso, un vago recuerdo. Y algún día no dolerás. Me has robado muchas cosas, muchos planes, conciertos, viajes y proyectos”, comienza a escribir Sara Carbonero poniendo una vez más toda su alma en las palabras que escoge. No es la primera vez, ni mucho menos, que se enfrenta al dolor cara a cara, de ahí que sepa que el tiempo sea su mejor aliado en sus batallas: “También has sido el año de la aceptación y la liberación. Y qué bien sienta cuando aligeramos peso de la mochila. No todo va a ser malo”, destaca el punto positivo a tantos males acumulados en tan solo doce meses.

Una vez ajustado cuentas con el fatídico 2024, Sara Carbonero quiere mirar tan solo al horizonte, donde espera con ansias que llegue en nuevo año: “De cara a os próximos 365 días os deseo mucha salud y amor para todas y todos. Coraje y ganas para una vida que a veces duele tanto que quiebra”, termina la presentadora, a quién los golpes de la vida no le han mermado sus ganas de disfrutarla, apreciando los pequeños placeres y la belleza allá donde mire: “Dicen que la vida no está para comprenderla, está para vivirla. Y qué cierto es. Y ojo, que respirar no es vivir. A partir de ahora vamos a vivir como si cada día fuera el último de nuestras vidas, que ya nos lo recuerda Dani Martín. A dejarnos llevar por el puro viendo de Robe. Como si ya no nos jugáramos nada, que diría Leiva”, encuentra en canciones la mejor forma de reforzar su profunda reflexión. “haced alguna locura, escuchar mucha música”, invita.

Sara Carbonero. @saracarbonero

Pero pide más para ella, los suyos y aquellos que caigan en su último post de Instagram “que los arrepentimientos vengan no por lo que hacemos, sino por lo que dejamos de hacer. Que nuestro miedo se convierta en valentía. Que sigamos buscando ser nuestra mejor versión. Ese es mi propósito y ninguno más, que luego no los cumplo. Trabajarme, saber quién soy, enmendar errores y hacer sentir mejor a los míos y nunca perder la fe”. Con todo ello, Sara Carbonero pone el broche de oro a un mal año, pero dispuesta a encontrar lo perdido y llenar los vacíos con mágicas vivencias nuevas: “Adiós 2024, te puedes ir por donde viniste. Feliz año nuevo. Salud”.