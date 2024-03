Todos los asistentes al funeral de la madre de Joaquín Torres, entre los que destaca Raúl Prieto

Este lunes ha tenido lugar uno de los momentos más duros paraJoaquín Torres. El conocido arquitecto ha organizado un funeral en recuerdo a su fallecida madre el pasado 2 de marzo al que han acudido familiares y amigos como Terelu Campos o Belén Esteban para apoyarlo en este último adiós. Al lugar también se ha desplazado su pareja Raúl Prieto que, pese a los problemas que atraviesan, ha querido estar ahí en las horas más bajas de Joaquín Torres.

Terelu Campos Gtres

El evento ha sido más grande de lo que esperaba debido a que, aunque su madre habría querido algo más pequeño e íntimo, el padre de Joaquín tenía otros planes y quería despedirse de ella como merecía: “Es un momento muy especial, es lo que mi padre quería y estamos aquí por él”, respondía sobrecogido el arquitecto. Desde hace unos meses la situación para el ex tertuliano no es la mejor, tras un accidente de tráfico que le llevó a una larga recuperación. De hecho, para la ocasión ha tenido que asistir al funeral en silla de ruedas y el próximo mes de abril tendrá que pasar por quirófano para recibir una prótesis de cadera. Su situación familiar no es mucho mejor, ya que el malestar con su hermano mayor no ha hecho más que sumirlo en una depresión por la que todos sus allegados están muy preocupados.

Este 18 de marzo han sido muchos los rostros que han querido aportar su granito de arena y arropar al arquitecto en su peor momento. El funeral ha contado con la participación especial de Marta Sánchez que cantaría a capela en honor a la fallecida Joaquina: “Hace 30 años que no la canto y es la primera vez que canto en un funeral. A ver cómo sale”, comentaba al llegar al lugar. “He querido regalarle mi voz a Joaquín porque lo está pasando mal y a su madre le encantaba esta canción”.

Marta Sánchez Gtres

Kiko Matamoros, Emma García y Carlota Corredella tampoco han querido acompañar al marido de Raúl Prieto que, aunque cuenta con una gran red de apoyos, no puede evitar entristecerse debido a que “ahora empieza el duelo de verdad”, decía el propio Joaquín.

Emma García Gtres

El arquitecto sigue en un mal momento del que parece no levantar cabeza y lo único que quiere es poder despedirse de su madre en paz y rodeado de los suyos. Lo que no incluye a su hermano: “Le hemos pedido que nos deje despedirnos de mamá tranquilamente, no le queremos aquí pero él nunca hace caso de nada”, respondía cuando se le ha preguntado por la posible presencia de Julio Torres, con el que los últimos acontecimientos no han hecho más que distanciar más a la familia. Días después del fallecimiento de Joaquina Verez Vivanco, Joaquín Torres, junto al resto de sus hermanos, acusaban al mayor de ellos de haberse hecho con todo el control del patrimonio de sus padres y dejarlos en la ruina. Es por este motivo que no sorprende que su presencia no sea bien recibida y que para el propio arquitecto su “hermano murió hace años”.