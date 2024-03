Joaquín Torres toma una drástica decisión y abandona la casa en la que vive con Raúl Prieto: "No quiero ser una carga"

Joaquín Torres está atravesando uno de los peores momentos de su vida. Además del fatal accidente de moto que sufrió a principios de diciembre y la reciente muerte de su madre, el arquitecto está en crisis con Raúl Prieto, con el que se casó hace menos de un año. Por este motivo, el televisivo ha tomado una drástica decisión y ha decidido abandonar el domicilio conyugal durante una temporada y se ha instalado con sus hijos hasta recuperarse del gran bajón anímico que está viviendo.

"No hay ruptura en absoluto, hay una gestión del dolor para que podamos soportarlo, para que él pueda soportarlo y yo pueda soportarlo", ha asegurado Joaquín Torres sobre el asunto. Según ha confesado él mismo, ha decidido distanciarse de Raúl Prieto para "no sentirme una carga y él no seguir dando más de lo que debe porque él tiene derecho a una vida, tiene derecho a concentrarse en su trabajo, en su programa, en salir, en tener vida, y claro que está conmigo a muerte y es imposible estar más, pero por generosidad yo no puedo pedir más justamente porque lo quiero".

Joaquín Torres y Raúl Prieto GTRES

"Raúl lleva mucho tiempo soportando lo indecible" y, aunque son "una pareja muy consolidada", los problemas del arquitecto están afectando a su relación sentimental. "Raúl sufre por verme sufrir y yo sufro por ser una carga, porque sé que soy una carga y eso es muy duro. Es durísimo, el sentirte una carga, ya sé que cuando hay amor pero en este momento he decidido tomar algo de espacio pero por su salud mental, porque lo necesita, sé que lo necesita", ha asegurado Joaquín.

Además, el televisivo ha dejado de seguir en Instagram a su marido, red social en la que, a día de hoy, solo sigue a 38 personas. Raúl Prieto, por su parte, continúa siguiendo al arquitecto en Instagram y, desde que su pareja confirmó en "Y ahora Sonsoles" la crisis matrimonial, no se ha pronunciado sobre el asunto y se encuentra inmerso en "Supervivientes", su nuevo programa de televisión.