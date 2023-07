Última hora sobre Jorge Javier Vázquez: “Necesita su proceso. Han pasado muchas cosas”

“A veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé, mejor espero. En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé”. Con estas palabras, Jorge Javier Vázquez se despedía de sus seguidores el pasado 4 de junio, tras una temporada alejado de la pequeña pantalla.

Desde entonces, el de Badalona no ha vuelto a dejarse ver ante la opinión pública y ni siquiera rompió ese ostracismo para presentarse en el último programa de “Sálvame” o en la final de “Supervivientes”, los dos programas más exitosos de Telecinco de los que estaba al frente.

No se han vuelto a conocer muchos más detalles sobre cómo se encuentra Jorge Javier Vázquez en este momento de retiro, pero justo cuando se cumple un mes de su despedida, su excompañero y amigo ha revelado en qué punto de su vida está. Se trata de David Valldeperas, quien fuera director de “Sálvame” que ha compartido la última hora sobre el presentador durante una entrevista con “El Món” de RAC1. “Está haciendo su trayecto, sí, diríamos que está haciendo su trayecto. Está bien, puedes hablar con él y te da explicaciones de cosas, pero creo que necesita su proceso. Han pasado muchas cosas en los últimos meses”, explica el catalán.

David Valldeperas en una imagen de redes sociales Instagram

Además, Valldeperas desvela que intentaron que Jorge Javier Vázquez estuviera en el último programa de “Sálvame” hasta el mismo día en el que el programa terminó, pero no hubo forma de convencer al jefe de la corrala. “Estuvimos intentando hasta la misma mañana del 23. Había posibilidades de sí y no, queríamos ver si podríamos arrastrarlo. Es que un final sin él es como que el final no está escrito, porque para que acabe definitivamente él tiene que cerrar el chiringuito”, lamenta David.

De momento, Jorge Javier Vázquez sigue alejado de la opinión pública, y lo último que ha trascendido sobre él es que visitó recientemente un hospital, seguramente a consecuencia de los problemas de salud que le han apartado de la pequeña pantalla.