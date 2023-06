Jorge Javier vuelve al médico tras el final de “Sálvame”: ¿pudo ver el último programa?

“En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir 'Hasta siempre'. 'Hasta cuando pueda'. 'Hasta que surja'. Y, por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena”. Así se despedía Jorge Javier Vázquez de sus seguidores el pasado 3 de junio, tras unas semanas alejado de la pequeña pantalla por una baja médica. Desde entonces, no se ha vuelto a saber del presentador, aunque se conoce que se enfrenta a un problema de salud, pero no de qué tipo.

Jorge Javier Vázquez ha sido visto acudiendo a un centro médico en varias ocasiones, la última, este mismo lunes, tres días después de que “Sálvame” llegara a su fin. Muchos esperaban una intervención del de Badalona en el último programa, pero se mantuvo completamente ausente del formato que ha presentado a lo largo de 14 años. De hecho, la revista “Lecturas” acaba de confirmar que ni siquiera fue capaz de seguir desde su casa la despedida del espacio, que llegó en un momento en que se ha prometido a sí mismo “parar para cuidarme” y hacer caso a “las señales” que desde hacía tiempo le enviaban su cuerpo y su mente.

Terelu Campos se emociona en el homenaje a Jorge Javier Vázquez en el final de "Sálvame" Mediaset

Aunque él estuvo ausente, sus compañeros de programa le tuvieron muy presente en la última emisión de “Sálvame”. Un emotivo vídeo recordó sus mejores momentos al frente del programa, y todos le recordaron que siempre será el rostro del formato. “¡Viva Jorge Javier Vázquez!”, exclamaron. Además, Terelu Campos no pudo evitar romper a llorar mientras el decorado del espacio ardía en el parking de Mediaset, y envió un emotivo mensaje al de Badalona: “Hoy ha sido un día más triste porque no has estado tú”. Por su parte, Adela González, la última en incorporarse a ‘la familia’, apuntó: “Gracias por salvarme y dejarme jugar en tu cortijo”.