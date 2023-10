Último parte de salud de Manuel Díaz ‘El Cordobés’ tras salir del hospital

Manuel Díaz ‘El Cordobés’ volvió a darle un gran susto a su mujer, Virginia Troconis, así como al resto de su familia. El pasado viernes 29 de septiembre, un toro le dio un buen revolcón durante una corrida en la localidad navarra de Corella. Rápidamente fue trasladado al hospital de Tudela, donde ha estado bajo las atenciones de los profesionales médicos, cometiéndose a una batería de pruebas para determinar el alcance de la gravedad de sus lesiones. Un fin de semana en el que sus seguidores han estado preocupados. Sabiendo el cariño que despierta entre sus fieles, no lo ha dudado ni un segundo y este lunes ha querido detallarles cómo se encuentra tras su último traspiés con un toro.

El diestro tomaba los mandos de su cuenta personal de Instagram para grabarse un vídeo con su mujer al lado. Lo hacía a la salida del propio hospital de Tudela donde ha estado este fin de semana, aún con los informes médicos y demás documentos en el bolso. No ha querido demorar más el parte médico que quiere transmitir a sus seguidores, por eso les ha informado sobre su diagnóstico y también qué le espera los próximos días para hacer frente a las consecuencias de su rapapolvo sobre el albero.

‘El Cordobés’, en su última hora a través de un vídeo en sus stories de Instagram, se ha mostrado optimista, aunque con dolores en la pierna, concretamente en “la parte alta del fémur”. Eso sí, reconoce que los médicos aún no han podido detallar el alcance, pero sí han “descartado” que tenga una lesión ósea en la pierna: “Parece ser que es algo muscular, un musculito del abductor que me está dando un poquito de problema, pero que tiene arreglo”, asegura para restar hierro a su dolencia, para no acrecentar la preocupación entre sus seres queridos. Virginia Troconis apoyaba esta versión, diciendo que “después de resonancia, radiografía y ecografía se ha descartado cualquier lesión ósea”.

Por el momento, hasta que no se vea con exactitud si el dolor de su pierna viene provocado por una lesión muscular y no una ósea, no se puede ajustar un tratamiento. Esto hará que Manuel Díaz ‘El Cordobés’ tenga que aguantar aún un poco más los dolores hasta tener claro qué le sucede y cómo ponerle solución. Pero que sea pronto pues, como amenaza su mujer entre bromas: “La enfermera creo que va a dimitir pronto”. Y es que Virginia Troconis ya está deseando que se materialice la despedida de los ruedos de su marido, quien ya ha anunciado su intención de dejar de pisar el albero en 2023, tras 30 años desde su alternativa.