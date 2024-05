La única preocupación de Anabel Pantoja entre rumores de infidelidad de su novio

La relación de Anabel Pantoja con David Rodríguez está puesta en entredicho. Las últimas informaciones apuntarían a una posible deslealtad por parte de él hacia ella, como así mantienen desde el programa ‘Fiesta’ de Telecinco. Desde este espacio se asegura que el fisioterapeuta habría aprovechado un viaje de su chica a Estados Unidos para grabar un vídeo para ‘TardeAR’, para citarse con otra joven. Por supuesto, los protagonistas han preferido mantenerse en silencio, tratando de no hacer ruido para alejar la polémica de sus alrededores y ver si el temporal pasa sobre ellos sin causar demasiados estragos. Sin embargo, todas las miradas están puestas ahora en la influencer, pues es muy dada de colar mensajes ocultos en sus publicaciones virales o en sus colaboradores televisivas. Ya ha tenido interacción tras revelarse la supuesta infidelidad a la que debe hacer frente.

Anabel Pantoja junto a David Rodríguez tras el concierto de Isabel Pantoja Instagram

La sobrina de Isabel Pantoja ya ha pasado por mucho en su vida y parece que no está dispuesta a caer en errores del pasado. Lo primero es que no desea pasarlo mal en el terreno amoroso y considera que el amor es para disfrutarlo, no para sufrirlo. Pero, más allá de esta premisa inicial, también sabe que en los programas en los que colabora se suelen sacar de contexto hechos y circunstancias para generar contenido. Es por eso que se mantiene cauta sobre la polémica suscitada ante la posible traición de David, optando por solucionar este problema en la intimidad y sin compartir esta parcela de su vida con el público. Al menos, por el momento.

Después de que su nombre sonase con fuerza esta semana y que fuese señalada como presunta víctima de una infidelidad, Anabel Pantoja no quiere pronunciarse al respecto. Se limita a compartir con sus fieles seguidores de Instagram su felicidad, dejando a un lado los posibles nubarrones que la mantienen con los nervios a flor de piel. Así, ha continuado centrada en las obras de acondicionamiento de su nueva casa en Gran Canaria, a la cual le falta muy poco para poder convertirse en el hogar que ella está esperando. Un gesto con el que deja claro cuál es su principal preocupación en estos días y nada tiene que ver con la lealtad que el fisio tiene para con ella.

Anabel Pantoja posa en bikini. @anabelpantoja00

“13 de junio de 2023, un día que marcará mi vida y que cada vez que lo recuerdo me quiero y me amo más a mí. Miro a esa persona de la foto y pienso que he vivido 37 años tan bonitos, pero también duros y difíciles en muchas ocasiones. Lo más importante en esta vida es tener una cabeza y corazón con valores y responsabilidad y después de rodar años como un caracol por el mundo y sin rumbo”, escribía Anabel Pantoja junto a una imagen del día en el que firmó en la notaría la transacción que le convirtió en propietaria de su primera casa en solitario, en la isla en la que quiere vivir el resto de sus días. No quiere hablar de infidelidades, tan solo de “la etapa más bonita de mi vida”.

“Ahora recojo mis siembras, que han sido luchadas desde los 18 años que me fui de casa de mi abuela para buscarme la vida. Yo solita. He tenido también muchísima suerte y siempre estaré agradecida a mi apellido. Pero si no vales, no sigues”, se convence a sí misma Anabel Pantoja de cómo ha conseguido amasar una fortuna ella sola, aunque sin restar importancia al peso que su familia ha tenido en su éxito. Tampoco el peso de las polémicas que ha ido acumulando a lo largo de los años en los que ha sido protagonista, como su separación con Omar Sánchez, o sus noviazgos, como el último con David Rodríguez, con el que se enfrenta a una crisis. Al menos sí a las dudas planteadas en ‘Fiesta’ sobre su lealtad y compromiso. Algo que coincide con la desaparición de esas fotos en las que presumían de tiempo de calidad juntos y de tener una relación que vive en una eterna luna de miel.