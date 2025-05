Un micro abierto revela lo que Joaquín Prat realmente piensa de Alejandra Rubio

El drama familiar de las Campos no conoce tregua. A los audios filtrados de Alejandra Rubio criticando duramente a su tía Carmen Borrego, se suma ahora la intervención inesperada -y reveladora- de Joaquín Prat, que ha dicho en voz alta lo que muchos pensaban… aunque quizá no esperaba que se oyera.

Todo comenzó con la emisión, hace unos días, de una conversación privada en la que Alejandra, visiblemente molesta por una exclusiva hecha desde la casa de María Teresa Campos, se refería a Carmen con términos despectivos. Aunque los audios datan de hace más de un año, su publicación ha generado un nuevo terremoto en el clan.

Las disculpas de Alejandra Rubio

Alejandra Rubio pidió disculpas desde el plató de "Vamos a ver", aunque con matices: "Siento haber dicho esa palabra fea. Lo demás es lo que pienso. Para mí no era el momento de hacer esa exclusiva, pero ellas pueden hacer lo que quieran". Sin ánimo de rebajar el conflicto, dejó claro que no se retracta del fondo, solo de las formas.

Carmen Borrego respondió con firmeza y cierto tono de decepción. "No me gusta, pero no voy a hacer una guerra de esto. Para mí Alejandra ha sido más que una sobrina, casi una hija", confesó. Eso sí, marcó un límite: "No le voy a pedir permiso para nada. Se trata de respetarnos, aunque no estemos de acuerdo".

Pero fue entonces, en pleno debate entre colaboradores, cuando ocurrió el momento más comentado del día. Mientras Carmen hablaba, un micrófono abierto captó la voz de Joaquín Prat diciendo, entre bastidores pero audible: "Os tiene acojonados". Una frase breve pero explosiva, que dejó claro lo que el presentador piensa sobre la influencia y el carácter de Alejandra dentro de su familia.

Lejos de corregirse, Prat redobló la apuesta. "Cuando tu sobrina cuenta que habló con su madre, Terelu tenía que haberle dicho: ‘Yo no tengo que autorizar nada a tu tía, porque es su casa’", dijo, ganándose el aplauso de Antonio Rossi, que incluso se levantó para felicitarle.

Y para cerrar, Joaquín firmó su intervención con ironía y complicidad: "Sois toda la familia una fantasía maravillosa. Gracias, gracias. Muchos años más". El show continúa, y los Campos, una vez más, dan titulares sin descanso.