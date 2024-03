El verdadero motivo de la ruptura de Ángel Cristo Jr con Bárbara Rey: un crédito de 100.000 euros

Ángel Cristo Jr sigue en el centro de atención en su paso por “Supervivientes”. No es solo que su estrategia en el concurso más salvaje de la televisión esté despertando ampollas, sino que nuevos datos de su pasado con Bárbara Rey muestran la verdadera naturaleza de la actitud del hijo de la vedette hacia su madre.

Y es que el reciente comportamiento de Ángel Cristo ha llegado a sorprender por escoger justo este momento para hablar, cuando había permanecido en silencio y alejado del foco mediático hasta ahora. No se trata de una decisión precipitada ya que el mediático concursante de “Supervivientes” no deja nada al azar, según adelantó el director de la revista “Lecturas” Luis Pliego en el programa de Ana Rosa: “Lo de Ángel no es que un día se levanta y va a 'De Viernes' a contar cosas, la historia viene de meses atrás”.

Bárbara Rey defiende a su hijo Ángel Cristo después de que Carmen Borrego le haya llamado "psicópata" en Supervivientes Europa Press

El inicio de esta trifulca viene dado tras la última jugarreta que Bárbara le dedicó a su hijo: “En el verano de 2023, en Marbella, cuando estaba pasando unos días con su madre. Él recibe una notificación en la que se le reclama un crédito de más de 100.000 euros por una sociedad en la que él ejercía de administrador único. Esa sociedad fue algo que le sugirió la propia Bárbara que hiciera para ganarse un poco de dinero. Es decir, a cambio de unos 700 euros al mes él ponía la firma en una sociedad que a su vez pide un crédito con cargo a esa sociedad de la que es responsable Ángel”, comienza relatando Pliego.

Sin embargo, el pastel empezó a descubrirse tras unos meses de impago continuado, que se le estaba reclamando a Ángel Cristo al hacerse responsable por firmar esos papeles. Es en ese momento cuando, según cuenta el director del citado medio, Ángel corta la relación con su madre debido al “fraudulento” trabajo que le había conseguido. “Él firmaba todo lo que le daba esa sociedad. Si tu madre te dice que todo lo que estás firmando no te va a salpicar yo firmo también. Recordemos que Bárbara ha sido condenada por alzamiento de bienes… Si tu madre te dicen firma esto que está bien, pues firmas”, dejaba entrever de este modo que el hijo de la vedette no había recibido nada del crédito que le exigían devolver.