El viaje de Genoveva Casanova a Dinamarca: ¿para visitar al príncipe Federico?

La publicación de unas fotografías del príncipe Federico de Dinamarca paseando por las calles de Madrid con Genoveva Casanova han supuesto un boom mediático. Se han producido ya un desbordamiento de tinta en las redacciones de medio mundo, pues el príncipe heredero al trono danés durmió en casa de la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo. Ambos tratan de mostrar normalidad, incluso Mary de Dinamarca, su mujer, que sin embargo sus gestos la han delatado y no ha podido ocultar la ansiedad que sufre. Y es que, según parece, la prensa de su país tiene muy claro qué vínculo une a su marido con la mexicana y ya lo tildan de “supuesto adulterio”. Pero es que no se quedaría tan solo en esta cita en la capital española, pues las redes sociales han dejado constancia de que Genoveva Casanova también ha estado en Dinamarca pasándoselo bien.

La que fuese la nuera predilecta de la duquesa de Alba ha negado que entre ella y el príncipe Federico exista una “relación amorosa”. Defiende su amistad desde hace años por encima de las últimas informaciones, aunque no todos llegan a convencerse. De hecho, también se está analizando su último viaje a Copenhague, el cual tuvo lugar hace tan solo un mes, el pasado octubre. Pocos dieron mayor relevancia a que hiciese las maletas y quisiese conocer mundo, aunque ahora esta escapada a la capital danesa cobra un significado bien distinto. Sabiendo el estrecho vínculo que le une al príncipe Federico, todos dan por seguro que en este periplo se incluyó una visita a su amigo. Aunque ella en sus redes mostró tan solo sus visitas turísticas.

Aterrizó el pasado 6 de octubre en Copenhague y desde ese instante se mostró muy activa en las redes sociales. Su perfil de Instagram dio buena cuenta de su estancia en la ciudad, mostrando algunos de los enclaves que más turistas atrae. Se la veía feliz y es que el viaje estaba cumpliendo con creces sus expectativas: “Increíble Copenhague”, escribía. También se dejó seducir por la propuesta cultural y conectando incluso con su propio pasado: “He estado en el concierto de @lokecombs dándolo todo y conociendo la colección de artículos que donó mi bisabuelo al Museo Nacional. Los traía él personalmente en sus barcos a través del Atlántico como apasionado de los viajes y aventuras que era… ya vi de dónde me salió”, confesaba.

No daba pista alguna de que entre sus planes estaba compartir su tiempo con ningún amigo, ni que tuviese en la agenda programada una cita. De hecho, nadie podría imaginar que entre ella y el príncipe Federico de Dinamarca existiese una relación tan estrecha como la mostrada ahora en las páginas de la revista ‘Lecturas’. No tanto por las fotos, pues en ellas no se muestra ningún gesto que evidencia que pudiesen haber traspasado los límites, pero sí el hecho de que él se quedase a dormir en casa de ella, teniendo posibilidad de alojarse en algunos de los hoteles más exclusivos a su total alcance.

Genoveva Casanova en Copenhague Instagram

Tanto revuelo se ha ocasionado, que incluso desde la Casa Real danesa se han visto obligados a emitir un comunicado para dejar claro que no se harán comentarios al respecto, pues se trataba de un viaje de carácter privado. No el de Genoveva Casanova a Copenhague, que fue público en Instagram, sino el del heredero a Madrid, que debía ser secreto hasta que ha estallado la tormenta.