El gesto de Mary de Dinamarca con su alianza de boda tras ver las fotos de su marido con Genoveva Casanova

Una bomba ha caído en Dinamarca en forma de reportaje fotográfico. La exclusiva publicada este miércoles por la revista ‘Lecturas’, pero que desveló el martes, ha sentado como un jarro de agua fría para los daneses. Se muestra a su príncipe heredero, Federico de Dinamarca, paseando por las calles de Madrid junto a Genoveva Casanova. Hasta ahí podría ser todo normal, aunque la forma en la que fueron ‘cazados’ y el hecho de que él hiciese noche en casa de ella no ha ayudado. En la prensa del país escandinavo ya se habla de “presunto adulterio”, mientras los protagonistas tratan de esquivar el huracán mediático y ofrecer su mejor cara. Así han hecho en la mañana de este mismo miércoles, cuando ha estallado el temporal. Los príncipes han cumplido con su agenda oficial en el Centro de Arquitectura BLOX. Allí, la princesa Mary de Dinamarcano ha podido disimular su ansiedad y es que sus gestos la delataban.

Uno de los más claros es que la mujer del príncipe Federico de Dinamarca ha toqueteado de forma nerviosa su alianza de casada. Podría ser un gesto casual, pero han sido numerosas las veces que ha acariciado el anillo. Para los expertos, esto evidencia una situación hostil, en el que no se siente cómoda y necesita mantener sus manos ocupadas para así controlar mejor su ansiedad. Un hecho que, en la situación en la que se encuentra, con las fotografías de su marido paseando con otra dama por Madrid, no deja lugar a dudas sobre el motivo de su inquietud y desasosiego. La preciada joya que porta en su dedo anular le ha servido de ancla en una situación de estrés, como así han podido inmortalizar los reporteros convocados.

La princesa Mary y su marido han tratado de mostrar una aparente normalidad, pese al revuelo mediático surgido a su alrededor y la tensión existente también entre ellos. También se encontraban acompañados de los Reyes de España, el Rey Felipe VI y la Reina Letizia, y no querían que se llevasen una mala impresión. También los patrios se encontraban incómodos, como así se evidencia en las imágenes del rostro de la consorte española. Sabía que el momento quizá no era el mejor, pero la agenda les obligaba a guardar la compostura y ofrecer la mejor de sus sonrisas, aunque era evidente la tensión reinante.

Más cuando no se han ofrecido mayores explicaciones sobre el motivo de la estancia del heredero en la capital española, pues desde Casa Real tan solo mantienen que este viaje responde a su agenda privada y no pueden informar sobre esta parcela. Quizá de puertas para dentro, sí que haya tenido que dar más detalles sobre este encuentro del que todos hablan. No solo en su país, sino en todo el globo. Quizá por ello el príncipe Federico de Dinamarca ha estado muy pendiente de su esposa en todo momento. La princesa Mary ha capeado el temporal como mejor ha podido, mostrándose amable en todo momento con los medios de comunicación y el equipo que les prestaba ayuda. También con sus invitados, siendo en este momento la Reina Letizia su mejor aliada.