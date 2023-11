Víctor Sandoval recibe un inesperado regalo de parte del equipo de "Sálvame": "Pensaba que esto solo pasaba en las películas"

Víctor Sandoval tuvo que despedirse hace dos semanas de Nou, su perro. El televisivo, roto de dolor por la pérdida de su mejor amigo, compartió la triste noticia a través de su perfil de Instagram con un carrousel fotográfico de su mascota y un texto desolador: "Desde el pasado 16, Nou es mi nuevo ángel, no he tenido fuerza para decíroslo, mi motor se paró en seco. Gracias a los que habéis amortiguado mi desconsuelo, Nou no era mi perro, era mi otra mitad. Espérame en el cielo y protégeme hasta que nos volvamos a unir. Te amo Nou".

Este duro varapalo coincidió con el estreno de "Sálvese quien pueda". Tan solo 6 días después del estreno mundial del docureality de Netflix, Víctor Sandoval se sumió en un pozo de tristeza por la muerte de su perro mientras saboreaba el éxito de su nueva andadura por el gigante audiovisual. Tras la pérdida, sus compañeros, conscientes de lo que significaba para el televisivo su mascota, decidieron sorprender a su compañero y regalarle otro amigo canino que le haga compañía en los próximos años de su vida.

Parte del equipo de "Sálvame" le organizó una sorpresa a Víctor Sandoval y le entregaron a su nueva mascota. Este emotivo momento lo grabaron en vídeo y el televisivo no ha dudado en compartir este momento en su perfil de Instagram. En el clip, la nueva estrella de Netflix, muy emocionado, no puede evitar romperse a llorar al ver al cachorro. "El 27 de noviembre ya es un día que quedará en la historia de mi vida. ¡No tengo palabras! Sigo impactado... Pensaba que esto solo pasaba en las películas. Gracias por traer a Neo a mi vida", ha escrito Sandoval en la publicación.

Belén Esteban, Kiko Hernández, Kiko Matamoros, María Patiño, Chelo García-Cortés, David Valldeperas, Óscar Cornejo y otros tantos rostros del equipo de "Sálvame" han sido los artífices de esta sorpresa y han aportado su granito de arena para hacer realidad la llegada de Neo a la vida de Víctor Sandoval, 10 días después de la muerte de su querido Nou.