Violeta Mangriñán, preocupada por la evolución del quiste de su hija Gia

Violeta Mangriñán está viviendo uno de los momentos más especiales después del que fue un parto “maravilloso”. Sin embargo, tras la llegada de su segunda hija Gia la preocupación de la pareja por la salud de esta no ha hecho más que aumentar debido a la aparición de un quiste. Los médicos les aseguraron que era algo “bastante común y frecuente en bebés niñas” y no es “nada grave”.

El 1 de febrero se prepararon para dar la bienvenida a su pequeña, pero unos días antes la influencer contaba a sus seguidores que en un control de monitores le habían detectado un quiste en el ovario. Algo que al parecer se suele dar, pero dejó un tanto preocupados a los padres que este martes han regresado al hospital para hacerle el seguimiento correspondiente. Violeta Mangriñán ha mostrado en varias de sus historias de “Instagram” la “mañanita” de Gia en la que les “ha quedado claro que las ecografías no le gustan un pelo”. Seguido de esto ha hecho público que por el momento el quiste “no ha disminuido en tamaño, como nos dijeron que debía suceder, al contrario, ha crecido… Pero nada, lo tendremos muy bien controlado”, daba el parte a uno de sus seguidores en su perfil de redes sociales.

Violeta Mangriñán sobre la evolución del quiste de Gia Instagram

A pesar de estos resultados, la familia no pierde el tiempo para hacer una vida normal junto a sus dos hijas y han subido una publicación para enseñar las primeras imágenes de la pequeña y mostrar la integración entre las dos hermanas. “Morenaza de mi corazón”, dice Violeta acompañando a Gia durmiendo ya en casa.

Sigue viviendo la llegada de Gia de manera muy especial. Sin embargo, la adaptación de sus dos hijas le plantea nuevos retos: “Sobredosis de emociones a la llegada a casa. Gala es muy sensible y llora cada vez que ve a Gia llorar, y yo lloro de ver llorar a Gala. También me siento muy culpable cada vez que tengo a Gia en brazos y le doy besos delante de Gala. Sé que no tiene sentido, pero siento que la traiciono o me da pena que sienta que ya no la quiero, serán mis hormonas post parto que empiezan a hacer de las suyas… En cualquier caso sé que es un proceso de adaptación para todos y que para ser el primer día no ha estado mal”, decía en sus redes cuando las dos regresaron a casa. Violeta Mangrián cuenta con una gran red de apoyos y durante esta semana su madre se quedará con ellos para ayudarla en lo que necesite.