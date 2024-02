El último look de embarazada de Violeta Mangriñán con el vestido de rayas de Zara más parisino

Ahora sí que sí, Violeta Mangriñán por fin está de parto, y se está encargando ella de contarnos el ingreso en sus Stories de Instagram. Gia está de camino. O lo que es lo mismo, ahora ya sabemos que este va a ser el último look de Violeta embarazada y es con un vestido de punto y rayas de Zara de lo más parisino que le vamos a copiar hoy mismo antes de que se agote. Porque no hay nada más cómodo en invierno que un vestido de punto que te soluciona solucionar todos los outfits para los días más fríos, ya sea con unas botas o unas zapatillas, lo que está claro es que el estampado de rayas siempre nos recordará a París y a las mujeres más elegantes como Coco Chanel. Porque no hay nada más parisino que un jersey de rayas o un croissant, y nosotras hora necesitamos este vestido de rayas de Zara por culpa de Violeta Mangriñán.

Porque da igual que estuviera embarazada, durante estos nueve meses Violeta nos ha seguido dejando looks a diario que han sido de máxima inspiración, porque ella se ha seguido vistiendo con las prendas más tendencia de nuestras marcas favoritas, y Zara no podía faltar para ser su último look de embarazada con este vestido de rayas azul marino con las rayas en blanco.

Violeta antes de ponerse de parto. @violeta

Vestido corto punto, de Zara (29,95 eeuros)

Vestido rayas. Zara

Un vestido básico de rayas al que Violeta le ha dado todo el rollo más estiloso con una biker oversize negra y una gorra. Desde Lifestyle de La Razón solo podemos desear que el parto vaya genial, mientras nosotras ya esperamos ver su look al salir del hospital con Gia en brazos.